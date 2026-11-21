Jean-Michel Lee Shim entend contester devant la justice la décision de la Financial Crimes Commission de procéder à son interrogatoire «under warning», prévu le lundi 23 novembre. Par Me Pazany Thandarayan, avec le concours de l'avoué Selva Murday, l'homme d'affaires a déposé une demande en Cour suprême hier afin d'obtenir la suspension de cette audition ainsi qu'une révision judiciaire de la décision de la commission.

Dans sa démarche, le septuagénaire remet en question la manière dont l'enquête est menée. Il évoque notamment un possible manque d'impartialité, qu'il associe aux accusations formulées par Khulwant Kumar Ubheeram, ancien directeur de SMS Pariaz Ltd. Ce dernier a, pour sa part, engagé une action devant la cour industrielle et réclame Rs 7 050 000 pour licenciement qu'il considère injustifié.

Jean-Michel Lee Shim avance également la thèse d'une machination qui aurait pour objectif de provoquer son inculpation provisoire et, par conséquent, de mettre en péril sa Personal Management Licence. Une éventuelle perte de cette licence pourrait, selon lui, avoir des répercussions sur le projet de People's Turf PLC Ltd, qui ambitionne d'organiser des courses hippiques à Petit-Gamin.

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Pour appuyer ses accusations, l'homme d'affaires affirme être en possession d'enregistrements audio qui laisseraient entrevoir, selon ses dires, un plan préparé à l'avance. Il indique avoir déjà déposé une plainte pour complot aux Casernes centrales, le 18 novembre dernier.

Dans sa requête, il soulève par ailleurs le manque d'informations qui lui auraient été communiquées concernant les éléments de l'enquête. Il invoque également le respect de ses droits constitutionnels et fait état de sa santé fragile pour justifier sa démarche.