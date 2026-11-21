Le renouvellement du programme de coopération 2027-2031 entre le gouvernement congolais et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), ainsi que le renforcement des mécanismes d'évaluation des politiques publiques ont été au centre des échanges, le 19 novembre à Brazzaville, entre le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc-Joseph Okio, et une délégation de l'agence onusienne conduite par son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Gilles Fagninou.

La protection et la promotion des droits de l'enfant constituent un axe important du partenariat entre la République du Congo et l'Unicef. La rencontre entre le ministre Luc-Joseph Okio et le responsable de l'Unicef, Gilles Fagninou, a permis de faire le point sur les perspectives de coopération entre les deux parties, notamment à travers le renouvellement du programme de coopération 2027-2031. Elles entendaient matérialiser leurs engagements conjoints à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre, marquée par l'organisation du Forum des droits de l'enfant.

En outre, les autorités nationales et l'Unicef ont insisté sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques dans la mise en oeuvre des engagements gouvernementaux en faveur de l'enfance, intégrés au Plan national de développement 2027-2031. Pour Gilles Fagninou, l'évaluation constitue un levier essentiel afin de mesurer les progrès accomplis, identifier les insuffisances et apprécier les résultats des politiques engagées.

« Nous contribuons à la mise en place et à l'efficacité de cette fonction d'évaluation. Nous contribuons également au renforcement des capacités, notamment à travers la formation », a expliqué le directeur régional de l'Unicef.

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Le responsable onusien a réaffirmé, par ailleurs, l'engagement de son institution à accompagner le Congo dans le renforcement du dispositif national de protection des enfants. Reconnaissant les efforts déjà accomplis, il a toutefois relevé la nécessité de poursuivre les actions pour consolider les mécanismes existants et répondre aux défis persistants.

« La protection des enfants du Congo est une priorité de l'État. Ce que nous essayons de faire au niveau de l'Unicef, c'est de nous assurer que le système de protection des enfants est en place. C'est toujours un défi, et nous aidons le gouvernement à le relever chaque jour », a-t-il indiqué.