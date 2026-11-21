Albanie, 12e journée, 1re division

Declan Moussavou est resté sur le banc lors du succès de Skenderbeu face à Egnatia (1-0).

Allemagne, 14e journée, 3e division

Noah Le Bret Maboulou est entré à la 79e minute lors du carton du Viktoria Cologne à Havelse (6-1). Le score était déjà acquis lors du succès de l'international U20.

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Le Viktoria repasse devant Duisbourg, qui accueille Rostock dimanche.

Géorgie, 33e journée, 1re division

Dila Gori s'impose 3-2 à Gagra. Remplaçant, Romaric Etou est entré à la 90e+1 minute.

A trois journées du terme, Dila Gori est 6e sur dix, à seize longueurs du podium. Une fin de cycle douloureuse pour le vice-champion en titre et son capitaine, qui sera en fin de contrat le 31 décembre.

Pays-Bas, 16e journée, 2e division

Den Bosch bat Venlo 1-0. Titulaire, Kévin Monzialo a glissé un excellent ballon à Karlsson à la 25e minute, mais le Suédois voit sa frappe déviée par El Anbry.

Trois minutes plus tard, il vient tacler dans les pieds de Zuliani qui allait armer sa frappe.

Au retour des vestiaires, il s'arrache pour centrer en retrait, mais Hoffman gâche l'occasion (46e min).

A la 70e minute, il écope du ballon, au second poteau, après une frappe de Karlsson déviée par le gardien, mais la défense ferme bien le but.

Averti à la 61e pour gain de temps.

Suisse, 14e journée, 2e division

Aarau s'incline à Rapperswil-Jona (1-2), sans Alexis Beka Beka, absent du groupe.