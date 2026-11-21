Dakar — Le gouvernement du Sénégal entend faire des acquis des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 un "levier de création d'emplois pour les jeunes et de développement économique", à travers la "valorisation" des infrastructures et la "capitalisation de l'expertise" acquise lors de l'organisation de cet événement, a indiqué un communiqué de la Primature reçu, vendredi à l'APS.

Cette déclaration a été faite par le Premier Ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, qui présidait une réunion du comité de veille consacrée au bilan et à l'héritage de ces Jeux, les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain.

Les autorités entendent inscrire "l'héritage des JOJ dans une dynamique durable de développement économique et social".

À cet effet, plusieurs orientations ont été retenues : "la valorisation des infrastructures et des équipements sportifs afin de positionner le Sénégal comme une destination pour l'organisation de congrès, de tournois, de salons et de festivals internationaux".

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Le gouvernement envisage également de "capitaliser le savoir-faire développé dans le cadre de l'organisation des Jeux, en matière de procédures, de modes opératoires et de gestion des centres de commandement".

Cette démarche, confiée à la Primature, devra, d'après le texte, aboutir à la formalisation d'un document retraçant l'expérience et les enseignements tirés de l'organisation des JOJ Dakar 2026.

La création d'opportunités d'emploi au profit des jeunes et des volontaires ayant pris part à l'événement figure également parmi les priorités retenues.

Les autorités prévoient, par ailleurs, d'étendre aux régions le modèle de coordination sécuritaire expérimenté durant les Jeux olympiques de la jeunesse.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a insisté sur l'importance de préserver les compétences et l'expertise acquises durant cet événement, estimant que le véritable "héritage des Jeux réside davantage dans le capital humain que dans les équipements matériels".

Selon le communiqué, la rencontre a aussi permis de faire le point sur les principaux résultats de la compétition, marquée par l'organisation de 151 épreuves et l'accueil de 205 délégations.

Plus de "210 000 jeunes ont également été mobilisés grâce au dispositif de billetterie solidaire", un niveau de participation présenté comme inédit dans l'histoire des Jeux.

Le bilan fait aussi état de "l'absence de retard dans les compétitions lié aux problèmes de mobilité", ainsi que de la mobilisation de "5 867 volontaires". À cela s'ajoute la formation de "315 jeunes issus de 35 nationalités à travers l'Académie d'apprentissage".