Adéane — Le ministre du Commerce et de l'industrie, Serigne Guèye Diop a lancé, vendredi les travaux de construction de quatre unité agro-industrielles à l'Agropole Sud d'Adéane dans la région de Ziguinchor (sud), pour un investissement total de plus de 19 milliards de francs CFA et une niche de 731 emplois dans la transformation des fruits et légumes, a constaté l'APS.

"Les infrastructures aujourd'hui sont prêtes. Le décor est planté. Nous avons 85 hectares, extensibles à 120 hectares. L'agropole d'Adéane est un levier de transformation industrielle. Nous avons fait un choix stratégique : celui de transformer la production casamançaise", a dit le ministre lors de la cérémonie de pose de première pierre organisée dans le village de Baghagha.

Ces quatre unités agro-industrielles sont le "reflet de notre ambition pour les grandes filières de la région". Il s'agit de Takamoul Food, JYSIC, DST Entreprise et MAADAS/SOMAG, a énuméré M. Gueye.

Le poisson sera ainsi transformé et congelé avec une capacité impressionnante de 250 tonnes grâce à Takamoul Fishery.

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À côté du poisson, souligne le ministre, il y aura le manioc, pilier de la sécurité alimentaire, "ce qui va également être valorisé à hauteur de 15 000 tonnes par jour par la société MAADA/SOMAG".

"La mangue, qui est notre or qui pourrit en Casamance sera séchée par la société DST Entreprise, mais également par Takamoul Food pour conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux", a assuré Serigne Guèye Diop.

Il a ajouté que le cajou, les fruits locaux avec JYSIC seront aussi transformés en produits dérivés allant des apéritifs aux cosmétiques naturels.

Selon Serigne Guèye Diop, les pertes après récolte diminueront et la richesse sera créée ici en Casamance. "C'est cela la souveraineté économique : transformer les ressources naturelles à haute valeur ajoutée pour nourrir les populations et exporter l'excellence", a dit le ministre du Commerce et de l'Industrie.

L'Agropole s'étend sur 85 hectares, dont 40 aménagés en première phase pour un investissement public de 17,5 milliards FCFA, selon une note officielle.

Elle a aussi fait état de 24 hectares de parcelles viabilisées à la disposition des entreprises avec "un potentiel de 35 milliards de francs CFA d'investissements privés, pour 2 588 emplois directs à terme".