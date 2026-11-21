Les technologies numériques telles que l'Intelligence artificielle (IA) et les biotechnologies constituent des piliers essentiels sur lesquels doivent reposer les systèmes de santé africains en termes de prévention, de soins et d'accompagnement des patients, a souligné, vendredi à Dakhla, le ministre marocain de la Santé et de la protection sociale.

"Les progrès du numérique et de l'intelligence artificielle, l'essor des biotechnologies et les innovations diagnostiques et thérapeutiques offrent des leviers inédits pour repenser nos façons de prévenir, de soigner et d'accompagner", a notamment déclaré le professeur Youns Bjijou à l'ouverture officielle de la deuxième édition du Dakhla Global Summit.

Ce sommet international annuel se tient sur deux jours au Centre des congrès Mohammed VI de cette localité du sud marocain, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l'African Academy of Health Sciences (AAHS), l'Académie africaine des sciences de la santé.

Il est placé sous le thème "Santé, protection sociale et développement humain" et vise à renforcer la coopération, éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique, ont indiqué les organisateurs.

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Dans son allocation, le ministre marocain a souligné la nécessité pour les Etats africains de s'inscrire pleinement dans cette dynamique d'innovation technologique de pointe, et de préparer leurs institutions et leurs professionnels et de la mettre, équitablement, au service de l'intérêt général.

"Cette transformation, pour ne citer que celle-là, nous place (...) face à une exigence commune : offrir à nos citoyens une protection juste et résiliente, capable de sécuriser le présent sans jamais hypothéquer l'avenir", a-t-il indiqué.

Evoquant la pandémie de Covid-19 qui a "brutalement rappelé qu'il n'y a pas de stabilité économique et sociale sans sécurité et surtout sans souveraineté sanitaires", le professeur Bjijou a insisté sur l'urgence d'inscrire de "façon durable" la prévention, la préparation et la riposte aux menaces sanitaires au coeur des politiques publiques, dans une "approche résolument multisectorielle".

Dans le même temps, il a appelé à renforcer les capacités industrielles locales pour la production de moyens de diagnostic, de médicaments, de vaccins et d'autres contre-mesures médicales, afin de rendre les systèmes sanitaires africains "véritablement autonomes et résilients".

En plus de l'importance des technologies numériques avancées dans les systèmes de santé, le ministre marocain de la Santé et de la protection sociale, a également fait mention de l'importance d'une gouvernance sanitaire "rénovée, plus territorialisée et mieux régulée", avec des services territoriaux autonomes, chargés de mettre en oeuvre la politique de santé des Etats à l'échelle de chaque région, comme cela se fait, selon lui, dans son pays.

La deuxième édition du Dakhla Global Summit vise à renforcer la coopération, éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique, ont indiqué les organisateurs.

Il entend également traduire en actions concrètes les orientations de la Déclaration de Dakhla 2025 et de la Feuille de route 2026-2030, ont-ils notamment souligné.

Cette rencontre va ainsi favoriser des collaborations durables entre les institutions publiques, les établissements universitaires et hospitaliers, les organismes de recherche et les partenaires africains du développement, ont-ils ajouté.