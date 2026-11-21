La Commission de protection des données personnelles (CDP) annonce avoir axé ses activités du troisième trimestre 2026 sur la formation des agents publics et la sensibilisation des jeunes, allant dans le sens de promouvoir une meilleure connaissance des enjeux liés à la protection des données à l'heure de la digitalisation croissante des activités humaines.

Dans son rapport trimestriel consulté par l'APS, la CDP a notamment fait part de sessions de formation organisées au profit des agents du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), de l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) et des inspecteurs de la prévention et de la sécurité des armées.

Cette démarche consiste, en même temps, à aller à la rencontre des jeunes, là où ils se trouvent pendant les vacances, afin de les informer et de les responsabiliser sur les enjeux de la protection des données personnelles.

La formation destinée à la 16e promotion du Brevet de spécialisation n° 2 des inspecteurs de la prévention et de la sécurité des armées a porté sur les enjeux de la protection des données personnelles dans le contexte militaire, peut-on lire dans le document.

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Il cite des thématiques abordées portant notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines de la planification, de la stratégie et de l'action opérationnelle.

La commission de protection des données personnelles indique aussi avoir sensibilisé le personnel de l'OQSF sur les exigences liées à la collecte, au traitement, à la conservation et à la sécurisation des informations personnelles dans le secteur financier.

La session organisée au profit des agents du FDTT s'est inscrite dans le cadre de la coopération entre institutions publiques pour promouvoir une culture de conformité et de bonne gouvernance dans un contexte de transformation numérique des services de l'État, renseigne la même source.

214 dossiers traités entre juillet et septembre

Elle se félicite également d'avoir investi les espaces de loisirs pour toucher un public plus jeune à travers le concept "Safe Vacances" organisé les 22 et 29 août sur les plages de Ngor et de Malika, des lieux qui accueillent beaucoup de monde durant la période estivale à Dakar.

Il a été ainsi l'occasion de sensibiliser davantage les jeunes sur les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux, des applications mobiles et au partage d'informations personnelles en ligne.

La démarche de sensibilisation s'est également poursuivie dans le cadre de la célébration, le 24 juillet à Dakar, de la Journée internationale de l'identité, organisée sous le thème "Mon identité, mon ombre. Jamais séparés", rappelle la CDP.

13 plaintes relatives aux arnaques, aux tentatives de fraude en ligne

La Commission s'est aussi attardée sur ses missions de régulation et de contrôle, annonçant avoir traité quelque 214 dossiers entre juillet et septembre, dont 139 déclarations et 75 demandes d'autorisation.

Elle indique également avoir examiné 13 plaintes relatives notamment aux arnaques, aux tentatives de fraude en ligne, à l'utilisation non autorisée de données personnelles et à la prospection commerciale non sollicitée.

Cinq missions de contrôle ont par ailleurs été effectuées auprès de structures publiques et privées, avec des manquements relevés dans la gestion des données personnelles et l'installation de dispositifs de vidéosurveillance, a-t-elle relevé.