Dakar — La Ville de Dakar a mobilisé 23 milliards 164 millions 847 mille 663 de francs CFA, pour accompagner l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué, vendredi, son maire, Abass Fall.

"La Ville de Dakar a injecté 23 milliards dans l'organisation des JOJ, dont une dotation de cinq milliards de l'État", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse consacrée au bilan de la participation de la municipalité à cet événement organisé pour la première fois en Afrique.

Cette enveloppe a notamment permis la réalisation de 21 terrains en gazon synthétique dans les communes de la ville de Dakar.

"C'est pour permettre aux communes d'avoir leur part de l'héritage des JOJ", a expliqué Abass Fall, citant également la réhabilitation de la place de l'Indépendance, des allées Cheikh Sidaty Aïdara et l'aménagement de la Place de la Nation.

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La municipalité a aussi renforcé l'éclairage public, réaménagé plusieurs axes et espaces publics et mené des opérations de désencombrement et de salubrité. Elle prévoit, par ailleurs, l'installation de 13 bassins d'aisance aquatique dans des établissements scolaires de Dakar pour promouvoir la natation auprès des jeunes.

"Notre souci, au départ, était d'améliorer le cadre de vie et de doter les populations d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux", a souligné le maire, précisant que les travaux ont été exécutés par des entreprises sénégalaises.

L'intervention de la Ville s'est également étendue à Saly, Diamniadio et Ngaparou, ainsi qu'à plus de 50 sites relevant de structures de l'État, à travers des opérations de branding et de décoration.

Abass Fall a salué la mobilisation des agents municipaux, des directions techniques, du conseil municipal et des volontaires, tout en appelant les populations à préserver les infrastructures réalisées.

Un document détaillant les réalisations de la municipalité dans le cadre des JOJ 2026 est en cours de finalisation et sera prochainement remis à la presse, a indiqué l'édile de la capitale.

"L'Afrique a organisé, l'Afrique a réussi, et cela grâce au Sénégal", a-t-il conclu.