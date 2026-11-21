Fatick — La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick (centre-ouest) a interpellé, vendredi, à Karang, localité du département de Foundiougne, frontalière avec la Gambie, un individu en possession d'un sac en sisal renfermant dix-sept kilogrammes de chanvre indien, appris l'APS de la Police nationale.

Cette interpellation fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant la sortie imminente d'un convoyeur de drogue, communément appelé "porteur".

Le communiqué de la Police sénégalaise précise que le mis en cause est récemment entré en territoire gambien pour s'approvisionner en chanvre indien, précise la même source dans un communiqué.