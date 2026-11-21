Dakar — L'équipe nationale masculine des moins de 17 ans du Sénégal a fait match nul (1-1) contre la Croatie, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule au Qatar.

Les Lionceaux ont été très tôt menés au score. Les Croates ont ouvert la marque dès la 8e mn grâce à Bartolovic.

En difficulté pour revenir au score, les joueurs de Lamine Sané ont ensuite été réduits à dix après l'expulsion directe d'Abdou Diallo à la 42e mn de la première période.

Heureusement pour les Sénégalais, Sega Mbodji a égalisé trois minutes plus tard, permettant ainsi au Sénégal de revenir dans la partie avant la pause.

La seconde période a été largement dominée par la Croatie, qui n'est toutefois pas parvenue à concrétiser ses occasions. Solides en défense, les Lionceaux ont réussi à préserver le match nul jusqu'au coup de sifflet final.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Tadjikistan s'est imposé face à Cuba au terme d'un match spectaculaire (5-3).

La prochaine sortie des Lionceaux est prévue lundi à 13 h GMT face à Cuba.