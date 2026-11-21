Dakar — L'international sénégalais de Crystal Palace (Angleterre), Ismaïla Sarr, a reçu ses trophées de meilleur joueur et de meilleur buteur de l'UEFA Conference League 2025-2026, après avoir terminé la compétition avec neuf réalisations en treize matchs, a-t-on appris à travers des publications du joueur sur ses réseaux sociaux, vendredi.

Désigné meilleur joueur par le panel des observateurs techniques de l'UEFA, l'attaquant de Crystal Palace a également été sacré meilleur buteur de la compétition.

Le joueur de 28 ans a partagé des photos de lui tenant successivement les deux distinctions.

Cette double consécration vient s'ajouter aux autres distinctions obtenues par l'attaquant sénégalais au cours de la saison écoulée.

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Ismaïla Sarr figure parmi les dix joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, dont la cérémonie de remise des distinctions est prévue le 2 décembre prochain à Abuja, au Nigeria.

Il a également été désigné, au Sénégal, meilleur footballeur évoluant à l'étranger par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), en récompense de ses performances durant la saison écoulée.

L'ancien joueur de Watford a, par ailleurs, remporté la Ligue Europa et le Community Shield avec Crystal Palace, ainsi que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 avec le Sénégal.

Avec 26 buts toutes compétitions confondues, il s'est également illustré lors de la dernière Coupe du monde, dont il a terminé meilleur buteur africain avec quatre réalisations.

Toutefois, blessé depuis plusieurs semaines, Ismaïla Sarr ne sera pas disponible pour le déplacement de Crystal Palace sur la pelouse de Coventry City, samedi à 15 heures GMT.