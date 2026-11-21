La deuxième édition du Dakhla Global Summit s'est ouverte vendredi au Centre des congrès Mouhamed VI de Dakhla, au sud du Maroc, avec pour ambition de renforcer les échanges entre les pays africains et élargir la coopération autour du thème "Santé, protection sociale et développement humain", a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Ce sommet international annuel se tient sur deux jours à Dakhla, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l'African Academy of Health Sciences (AAHS), l'Académie africaine des sciences de la santé.

Il vise à renforcer la coopération, éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique, ont indiqué les organisateurs.

Il entend également traduire en actions concrètes les orientations de la Déclaration de Dakhla 2025 et de la Feuille de route 2026-2030, ont-ils notamment souligné.

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Le Dakhla Global Summit va ainsi favoriser des collaborations durables entre les institutions publiques, les établissements universitaires et hospitaliers, les organismes de recherche et les partenaires africains du développement, ont-ils ajouté.

Cette deuxième édition réunit des décideurs publics, des responsables du secteur de la santé, des chercheurs, des organisations internationales et d'autres acteurs clés pour approfondir le dialogue et faire avancer l'action autour de trois priorités du thème principal.

D'anciens chefs d'État, des ministres, des décideurs institutionnels et des scientifiques de renom y prennent également part afin d'examiner les moyens de renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain.

Les deux jours de ce sommet international seront marqués par la tenue de de tables rondes et de panels.

Organisé chaque année dans cette localité du sud marocain, le Sommet vise à renforcer la coopération, à éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et à contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique.