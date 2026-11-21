Plusieurs leviers doivent être activés, en termes de financement et de vaccins, de formation des ressources humaines ou encore de recherche, afin de faire de la souveraineté sanitaire du continent une réalité tangible pour les populations, a indiqué le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal.

Enonçant ces moyens d'action, le docteur Jean-François Diène a relevé, en premier lieu, la mise en synergie de l'ensemble des moyens par une "intelligence collective, permettant d'avoir une prise en charge globale de tous les malades par une politique d'assurance médicale ou sanitaire universelle".

Il s'exprimait dans un entretien à l'APS en marge de la deuxième édition du Dakhla Global Summit, une rencontre annuelle de deux jours au Centre des congrès Mohammed VI de cette localité du sud marocain.

Elle est organisée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l'African Academy of Health Sciences (AAHS), l'Académie africaine des sciences de la santé, sur le thème "Santé, protection sociale et développement humain".

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Ce sommet international annuel vise à renforcer la coopération, éclairer les politiques publiques par les connaissances acquises et contribuer à des systèmes de santé plus solides et plus résilients à travers l'Afrique, a-t-on appris des organisateurs.

Soulignant le deuxième moteur qui concourt à l'atteinte de la souveraineté sanitaire du continent, le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal a invité les différents acteurs à mobiliser des ressources endogènes en faisant preuve d'imagination afin de capter des ressources qui seraient redirigées vers le secteur de la santé.

"Ces financements endogènes permettraient de capitaliser un ensemble de ressources à investir dans le secteur de la santé, au profit notamment des populations les plus démunies", a-t-il dit.

Enfin, il nous faut aujourd'hui arriver à une souveraineté pharmaceutique, a ajouté le docteur Jean-François Diène, "parce que l'Afrique a assez dépendu de l'extérieur pour ses approvisionnements en médicaments.

"Il est donc temps aujourd'hui que nos savoirs et nos savoir-faire puissent nous permettre de fabriquer nous-mêmes nos médicaments et de pouvoir être autonomes dans ce sens-là", a-t-il lancé.

Se félicitant du leadership de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), "qui est vraiment à la pointe dans la production pharmaceutique", le président de l'Ordre national des médecins du Sénégal croit qu'avec le soutien des pouvoirs publics, et "cette envie d'être souverain, l'Afrique peut atteindre sa souveraineté sanitaire".

Pour cela, il a notamment insisté sur la coopération Sud-Sud, mais également sur la coopération internationale "afin de bâtir des systèmes de santé résilients, équitables et durables"'.