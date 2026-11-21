La Tunisie et l'Indonésie examinent les possibilités de coopération dans la télémédecine, la santé numérique et les industries pharmaceutiques. Ces domaines ont été au centre d'une séance de travail tenue vendredi 20 novembre 2026 entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l'ambassadeur d'Indonésie en Tunisie, Zuhairi Misrawi.

Cette rencontre s'inscrit dans le suivi des discussions entre le ministre et son homologue indonésien, le 12 octobre 2026 à Berlin, en marge du Sommet mondial de la santé.

Faciliter l'accès aux consultations spécialisées

Les échanges ont porté sur la mise en œuvre d'une coopération concrète dans les domaines de l'hôpital numérique et de la télémédecine. L'objectif est de relier les établissements hospitaliers et de faciliter l'accès des patients, dans les différentes régions, à des consultations médicales spécialisées.

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Les deux parties ont également examiné les possibilités d'échange d'expertise en matière de développement du dossier médical électronique et d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé.

Médicaments, vaccins et dispositifs médicaux

Les discussions ont aussi concerné les industries pharmaceutiques, la fabrication de vaccins et les dispositifs médicaux, ainsi que le partage d'expérience dans le contrôle des médicaments et la sécurité sanitaire des aliments.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la préparation d'un mémorandum d'entente et de définir les projets susceptibles d'être lancés conjointement.