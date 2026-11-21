Une étude de faisabilité a été réalisée sur le terrain par une équipe d'experts japonais en vue d'introduire la « Méthode de Fukuoka » pour le traitement des déchets dans la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), dans le cadre d'un projet mis en œuvre par ONU-Habitat avec le soutien financier du Japon.

Les perspectives de mise en oeuvre de cette technologie ont été au centre d'une rencontre tenue le 19 novembre à Tunis entre l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, le professeur émérite de l'Université de Fukuoka, Matsufuji Yasushi, co-inventeur de cette méthode, et des représentants d'ONU-Habitat.

Selon une publication de l'ambassade sur ses réseaux sociaux, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet « Sejnane en action : les citoyens et la municipalité, unis pour une eau propre et zéro déchet ». Les discussions ont notamment porté sur les modalités d'application de cette technique de décharge semi-aérobie, qui consiste à favoriser la circulation de l'air au sein des déchets afin d'en accélérer la décomposition et de limiter les nuisances environnementales.

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L'introduction de cette méthode en Tunisie pourrait contribuer à améliorer la gestion des déchets, à préserver l'environnement et à réduire les risques sanitaires ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Cette initiative s'appuie sur une première expérience menée dans le pays. L'ambassade du Japon a, en effet, salué l'achèvement des travaux d'une cellule pilote utilisant la même technologie au niveau de la décharge de Béja.

Réalisé conjointement par l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et l'entreprise japonaise EX Research Institute, sous l'égide du Mécanisme de crédit conjoint (JCM), ce projet pilote, lancé dans le cadre des engagements de coopération issus de la TICAD 8 en 2022, a également permis de renforcer les compétences tunisiennes en matière de gestion durable des déchets et de réduction des émissions.

À travers ces initiatives, le Japon réaffirme son engagement à accompagner la Tunisie dans ses efforts en faveur du développement urbain durable et de la protection de l'environnement, en collaboration avec les organisations internationales et des experts japonais.