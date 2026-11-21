Le Tunisien Taieb Joulak, connu sous le nom de TJ Joulak, signe une nouvelle consécration dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. Le Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, qu'il dirige, a été élu meilleur hôtel de loisirs au monde lors des Condé Nast Traveller Middle East Readers' Choice Awards 2026. L'établissement s'est également classé troisième parmi les destinations spa préférées des lecteurs.

À la tête de ce complexe hôtelier de prestige depuis plus de trois ans, Taieb Joulak s'appuie sur une solide expérience internationale dans l'hôtellerie de luxe. Son parcours l'a notamment conduit à travailler pour plusieurs grandes enseignes du secteur, dont Shangri-La, W Hotels et The Luxury Collection.

En mars 2026, le professionnel tunisien avait également été retenu parmi les 100 meilleurs directeurs généraux d'hôtels au monde, dans le classement établi par Luxury Lifestyle Awards.

Cette nouvelle distinction vient consacrer le parcours de Taieb Joulak et mettre en lumière le rayonnement des compétences tunisiennes dans l'industrie hôtelière internationale.