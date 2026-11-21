Le jeune Tunisien Ahmed Neifar, apprenant au Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole de Chott Meriem, relevant de l'Agence de vulgarisation et de formation agricoles, a remporté la première place à l'échelle africaine dans la spécialité horticulture, lors des Olympiades africaines des métiers 2026, organisées en Algérie.

Cette compétition s'est déroulée sous le thème « L'avenir de la jeunesse africaine : initiatives, défis et enjeux ».

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 novembre 2026, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a salué cette distinction, qui témoigne du potentiel des jeunes talents issus des établissements tunisiens de formation professionnelle.

Ce sacre met également en lumière les compétences de ces jeunes et leur capacité à se distinguer et à rivaliser au niveau continental.