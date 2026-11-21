La guerre de libération nationale, comme elle est qualifiée par le Président de la République, constitue, désormais, un des principaux volets de la bataille de tous les jours qui bénéficie d'un suivi méticuleux, puisqu'il s'agit du traitement du dossier des services publics, un secteur qui touche de très près les Tunisiens dans leur vie quotidienne, s'agissant d'un facteur essentiel pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

En effet, il ne se passe pas un jour ou presque sans que le Chef de l'Etat ne se penche sur la marche des services publics en multipliant les mesures destinées à faire appliquer la loi vis-à-vis des responsables des domaines où l'efficacité fait défaut au grand dam des populations dans les diverses régions du pays.

Et comme le proverbe dit qu'on ne mentionne pas les trains qui arrivent à l'heure, le Président Saïed a traité, lors de ses rencontres avec les membres du gouvernement et de ses déplacements sur le terrain, des secteurs où les défaillances sont signalées à cause, justement, desdits services publics qui n'assument pas pleinement, voire au moins convenablement, leurs responsabilités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'ailleurs, et à chaque fois, le Chef de l'Etat met à l'index les vestiges de l'ancien système qui tentent de reprendre leurs privilèges en essayant de créer des climats de tension et de perturbation sociale en usant de subterfuges tels que le blocage des rouages et des mécanismes de l'Etat ainsi que les multiples projets de développement dans le but évident de provoquer le mécontentement des citoyens et attiser l'ire contre l'Etat.

Ces "résidus" des régimes révolus, plus particulièrement ceux de la sombre décennie, n'hésitent pas à recourir aux moyens les plus sordides allant jusqu'à causer, sciemment, des préjudices aux Tunisiens, essayant de reprendre les pratiques en vue de se réoctroyer les faveurs indues et illégales que leur donnent, à tort, les positions de responsabilité.

Ainsi, outre les incompétences criantes, on cite, les complications et les lourdeurs administratives auxquelles recourent certains responsables pour freiner les projets de développement alors que les enveloppes sont fournies et les conditions légales réunies, ce qui est de nature à susciter, injustement, le courroux et l'impatience des populations.

A ces complications administratives, s'ajoutent bien d'autres dysfonctionnements causant de grands préjudices aux Tunisiens, à savoir la poursuite de la hausse des prix des produits de grande consommation, des engrais et des semences, d'où l'appel ferme du Président de la République à faire stopper les tentatives de retour en arrière, de bannir l'esprit d'attente pour passer à la vitesse de croisière vers la concrétisation des objectifs tracés et fixés

Dans le même ordre d'idées, l'accent a été mis, une nouvelle fois, sur la détermination de faire appliquer la loi à tous sans distinction quels que soient le rang ou la responsabilité des personnes défaillantes, sachant qu'il s'agit d'un choix irréversible sans compromis ni recul.

D'ailleurs, cette orientation ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Elle traduit la volonté inébranlable de remédier aux lacunes et de faire appel aux jeunes compétences pour remplacer ceux qui n'ont pas tiré les leçons du passé et ceux qui n'ont pas encore compris que la responsabilité, quel que soit son niveau, est un fardeau lourd à porter et non point une aubaine pour profiter des deniers de l'Etat et du peuple.

À noter, également, que les responsables des services publics sont payés par l'argent des contribuables qui doivent recevoir, en contrepartie, des prestations honnêtes en retour, d'où l'idée pertinente de faire allouer les budgets, allant à des institutions inefficaces, à d'autres établissements qui remplissent réellement les objectifs pour lesquels ils ont été créés.

En définitive, l'on doit souligner que, face au mauvais fonctionnement de bon nombre de services publics, le Chef de l'Etat n'a pas hésité à annoncer des sanctions contre les responsables défaillants tout en plaidant pour une vraie réforme de l'administration axée autour de la compétence et de l'efficacité.