L'été 2026, avec sa chaleur caniculaire, doublée d'un délestage électrique aussi arbitraire, ayant plongé des régions entières dans le noir, n'est qu'un mauvais souvenir. Un choc, voire un coup de massue pour nos industriels, mais aussi pour des entreprises étrangères basées sous nos cieux. « C'est du jamais vu ni vécu en Tunisie », juge-t-on ainsi lors d'un conclave professionnel, tenu hier après-midi, aux Berges du Lac, à Tunis, autour de « la crise électrique de l'été dernier ».

Cette réunion, convoquée par le Conseil des Chambres mixtes (CCM), à laquelle ont pris part nombre d'industriels exportateurs tunisiens et étrangers, d'opérateurs économiques et des chefs d'entreprise, a été perçue comme un signal fort intéressant d'un déséquilibre d'approvisionnement en électricité, mais aussi un déficit de communication entre la Steg et ses clients dont particulièrement les industriels.

Des industriels témoignent.. !

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Nacef Belkhirya , président du CCM, un consortium de 18 chambres d'industrie et du commerce oeuvrant dans le secteur d'exportation et des IDE en Tunisie, a déclaré que l'été dernier, tel qu'on a, tous, vécu, avait mis à l'épreuve autant les exportateurs tunisiens qu'étrangers. « Le problème majeur auquel on est confronté était celui de coordination et de communication entre nos industriels et la Steg, en tant que principal fournisseur d'électricité dans le pays.. », indique Belkhirya. Soit, « on n'avait pas eu le courant quant on en a réellement besoin.. », renchérit-il. Et d'ajouter que les coupures d'électricité, non étudiées et sans préavis, ont, certes, paralysé le système de production et puis pesé lourd sur la régularité d'import et d'export.

Pour lui, cela avait eu un coût. « Car nous, en tant qu'industriels, en lien avec nos partenaires étrangers, avons des commandes à honorer, des frais de transport et des délais de livraison à respecter, mais qu'un tel délestage électrique, survenu brusquement, avait tout chamboulé. Ce qui avait entraîné des retards pénalisants, des annulations, des coûts de non-livraison et des pertes de journées de travail», poursuit-il, recommandant plus de communication et programmation de délestage en attendant des solutions radicales à long terme.

Et pour davantage d'informations sur ce qui s'est passé, l'été dernier, le CCM a fait état des résultats recueillis, suite à un sondage d'opinion effectué auprès d'un échantillon de 325 entreprises tunisiennes et étrangères ayant livré les difficultés qu'elles ont rencontrées et proposé des solutions pour que la crise électrique, inédite et imprévisible, ne se reproduise pas à l'été 2027 et les années à venir.

Intitulé «L'impact des coupures d'électricité sur l'activité des entreprises tunisiennes », ce sondage a révélé que 89,2% des répondants ont une forte dépendance à l'électricité, 84,6% ont subi des coupures, 73,8% des impacts sur la production et 79,7 ont été surpris par des coupures non annoncées.

De son côté, Khaled Dakhlaoui, chargé des utilités et alimentation électrique dans une société de fabrication de médicaments, à Ben Arous, lui aussi, avait parlé de la crise déclenchée à l'été 2026. Il a souligné son lourd impact sur le rythme d'activité pharmaceutique, indiquant que des dégâts notamment matériels ont été enregistrés et dont le coût total n'a pas encore été évalué.

Le message de la Steg

Ghazi El Biche, président de la Chambre d'industrie et du commerce tuniso-allemande, a, tant, énuméré les répercussions des coupures imprévisibles sur le secteur du textile, si vital et à forte employabilité (150 mille emplois). En termes d'exportations, il rapporté plus de 9 mille milliards de dinars par an. « L'été dernier, ces coupures brusques ont tant impacté sur les délais de livraison, vu qu'il y a des marchandises en souffrance et des clients étrangers en attente. Ce qui risque d'écorner l'image de la Tunisie », estime-t-il.

Et de poursuivre que cette réunion vise à leur faire comprendre la situation et leur donner une vision sur ce qui va se passer l'été prochain. «Nous avons, également, formulé des idées et propositions de solutions pour que la Steg puisse en tirer profit et penser, dès maintenant, à des moyens nécessaires à la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

En réponse aux questionnements des participants, Fayçal Tarifa, PDG de la Steg, a tenu à mettre du baume sur le coeur : « On a tout mis en oeuvre pour que l'été 2027 nous fasse oublier celui de 2026. D'ailleurs, des projets énergétiques sont en cours pour être fin prêts prochainement, soit des batteries de stockage de 300 mégawatts, des stations de production d'électricité de 200 mégawatts, des concessions d'autorisation de projets solaires via des photovoltaïques (300 mégawatts dont 100 mégawatts d'ici février 2027), ainsi que d'autres prévus en 2028 ».

Il a fini par dire que les préparatifs vont bon train pour rassurer nos citoyens et nos industriels sur un été 2027, d'où est banni le terme délestage tant redouté.