L'agriculture de précision est une approche innovante qui utilise des technologies de pointe pour améliorer les rendements agricoles tout en respectant l'environnement.

Les drones, les capteurs connectés et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour surveiller les cultures, optimiser l'irrigation et anticiper certains risques. Mais ces technologies, souvent associées aux grandes exploitations, peuvent-elles réellement bénéficier aux petits agriculteurs tunisiens ? Pour eux, l'enjeu n'est pas de suivre à tout prix la révolution technologique, mais d'accéder à des outils fiables, compréhensibles et économiquement justifiés. La mutualisation des services, la formation et l'accompagnement agronomique pourraient jouer un rôle déterminant dans cette transition. Le véritable progrès ne sera donc pas seulement de faire entrer la technologie dans les champs tunisiens, mais de faire en sorte que ses bénéfices soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin.

L'Agriculture de précision s'impose comme la solution incontournable pour les exploitants qui souhaitent allier productivité et respect de l'environnement. En transformant chaque goutte d'eau et chaque gramme d'intrant en information exploitable, les agriculteurs pourront passer d'une gestion intuitive à une gestion millimétrée. Ce concept repose sur l'analyse précise des variations intra-parcellaires grâce à des outils technologiques de pointe. L'objectif est d'apporter le bon traitement, au bon endroit et au bon moment.

L'Agriculture de précision n'est pas une simple mode technologique, c'est une approche scientifique. Elle repose sur l'utilisation combinée de capteurs IoT agricole, de drones, de GPS et de plateformes d'analyse de données.

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Durabilité et rentabilité : le duo gagnant

Investir dans la digitalisation n'est pas un coût, mais un levier de croissance. L'amélioration de la performance agricole passe par une maîtrise des ressources énergétiques et hydriques, essentielles pour l'avenir de l'agriculture. L'agriculture de précision n'est plus une option, mais une nécessité pour assurer la pérennité du modèle agricole. Les solutions technologiques permettent de réconcilier performance économique et durabilité environnementale.

En Tunisie, l'eau constitue une ressource stratégique pour l'avenir agricole. Les irrégularités des précipitations, les épisodes de chaleur et la pression sur les ressources hydriques rendent nécessaire une gestion plus précise des exploitations. À ces défis s'ajoutent les coûts des engrais, des produits phytosanitaires, de l'énergie et de la main-d'oeuvre.

Dans ce contexte, l'agriculture de précision propose une nouvelle approche de prendre des décisions. Plutôt que d'appliquer les mêmes pratiques sur toute une parcelle, elle consiste à adapter les interventions aux besoins réels des cultures et aux caractéristiques du terrain. Cette approche repose sur la collecte et l'analyse de données permettant de mieux comprendre l'état du sol, les besoins en eau et l'évolution des plantes.

Produire mieux, mais...

Selon la FAO, «les technologies numériques peuvent contribuer à améliorer la productivité, à réduire l'utilisation de certains intrants et à rendre les systèmes agricoles plus durables ».Toutefois, « leur adoption dépend aussi de leur coût, de la formation et de l'accès aux services techniques ».

Pour les exploitations tunisiennes, « ces outils présentent un intérêt particulier dans la gestion de l'eau. Dans les cultures maraîchères, les vergers, les oliveraies ou les périmètres irrigués, un suivi plus précis peut aider à identifier les besoins des plantes et à mieux planifier les interventions ».

La surveillance des cultures peut également contribuer à détecter plus tôt certaines anomalies et à mieux cibler les inspections.

Concernant l'expérience de la Tunisie et ses initiatives de numérisation agricole, la FAO a accompagné des travaux autour de la stratégie nationale d'agriculture numérique et présenté des outils liés à la cartographie agricole et au suivi de certains ravageurs. « Ces initiatives constituent un cadre favorable au développement de solutions adaptées aux besoins des exploitants ».

Cependant, « il serait prématuré d'affirmer que ces technologies sont déjà largement accessibles aux petites exploitations tunisiennes. Leur diffusion réelle, leur coût et les économies qu'elles permettent de réaliser doivent être évalués à partir de données locales suffisamment documentées », soulignent les professionnels du secteur agricole.

Pour eux, le principal obstacle réside dans le coût, mais pas seulement. « Acheter un drone équipé de capteurs spécialisés, installer une station de mesure connectée ou souscrire à une plateforme d'analyse peut représenter un investissement important pour un agriculteur disposant d'une petite superficie », précisent-ils. À cette dépense initiale « s'ajoutent parfois les frais de maintenance, de connexion, de traitement des données et de formation ».

Dans une étude publiée en 2026, la FAO met en exergue l'intérêt des services de drones pour les petits producteurs, « à condition que les tarifs soient transparents, que les opérateurs soient formés et que les interventions soient adaptées aux petites parcelles ».

Selon les professionnels, réussir le développement de l'agriculture de précision en Tunisie, dépendra d'une coopération entre agriculteurs, chercheurs, établissements d'enseignement agricole, services de vulgarisation, entreprises technologiques et pouvoirs publics.

« Des projets pilotes pourraient être conduits dans différentes régions et sur plusieurs types de cultures. Ils devraient mesurer non seulement les rendements, mais aussi les économies d'eau, l'évolution des dépenses, les besoins en formation et la facilité d'utilisation des outils».