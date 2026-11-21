L'agriculture de précision repose sur la collecte et l'analyse des données agronomiques et climatiques en temps réel. Ces informations, recueillies via des capteurs, des drones et des systèmes GPS, permettent d'avoir une vue détaillée sur l'état des sols, des cultures et sur les prévisions météorologiques.

Les outils utilisés sont : des capteurs pour mesurer l'humidité du sol, la température, et la qualité des nutriments. Des drones pour surveiller la croissance des cultures et détecter les zones problématiques et le GPS pour cartographier les sols et appliquer les intrants de manière ciblée. Grâce à ces outils, les agriculteurs peuvent ajuster les intrants, tels que l'eau, les engrais et les pesticides en fonction des besoins réels, zone par zone, au lieu d'une application uniforme sur toute la parcelle.

L'adoption de l'agriculture de précision présente de nombreux avantages pour les agriculteurs:

-Optimisation des intrants : ajuster les apports en fonction des besoins réels, réduisant ainsi les coûts.

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-Augmentation des rendements : grâce à une gestion plus précise, les cultures seront plus productives.

-Réduction des pertes : surveiller en temps réel l'état des cultures pour prévenir les maladies et les conditions défavorables.

-Gestion durable des ressources : en utilisant mieux l'eau et les engrais, la durabilité des exploitations est garantie.

Prise de décision éclairée : l'analyse en temps réel permet de réagir rapidement à toute situation critique.