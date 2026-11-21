Il existe dans notre patrimoine populaire des proverbes et des expressions qui résument, en quelques mots, des pensées profondes, des expériences vécues et parfois toute une philosophie de la vie. Transmis de génération en génération, ils ont traversé le temps sans perdre leur force ni leur signification. À force d'être répétés et de trouver leur place dans les conversations quotidiennes, ils sont devenus de véritables repères de la sagesse populaire.

Parmi ces expressions figure celle qui consiste à « chercher le lait de l'ogresse ». À première vue, l'image peut paraître étrange, voire contradictoire. Elle renvoie à quelque chose qui semble relever de l'impossible, à une quête dont on ne peut raisonnablement espérer l'aboutissement. Chercher le lait de l'ogresse, créature appartenant à l'imaginaire et aux récits populaires, c'est partir à la recherche de ce qui n'existe pas ou de ce qui demeure hors de portée. L'expression est ainsi employée pour qualifier une recherche vaine, une entreprise improbable ou la volonté de trouver ce qui paraît introuvable.

C'est précisément cette expression que l'on entend souvent à l'Ariana. « Ici, on trouve même le lait de l'ogresse ! », répètent volontiers les femmes qui fréquentent le marché de la ville et ses environs. À force d'être reprise dans les conversations, cette boutade a fini par devenir une sorte de réputation locale. Elle traduit, avec humour, l'abondance et la diversité des produits que l'on peut trouver dans cette ville, où il semble difficile de repartir sans avoir déniché ce que l'on cherchait, voire ce que l'on n'avait pas prévu d'acheter.

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Au fil des décennies, l'Ariana a profondément changé de visage. D'une localité qui conservait encore une identité marquée par son histoire, ses jardins, ses roses et ses activités agricoles, elle est progressivement devenue l'un des principaux pôles urbains du Grand Tunis. Sa proximité avec la capitale, son expansion démographique et le développement de ses infrastructures et de ses activités économiques lui ont permis de s'affirmer comme un véritable poumon de Tunis. Cette évolution a d'ailleurs été consacrée sur le plan administratif en 1983, avec la création du gouvernorat de l'Ariana.

Aujourd'hui, la ville s'impose comme un carrefour où se rencontrent des populations venues d'horizons différents, des activités commerciales, des services, des établissements d'enseignement et de santé, mais aussi des traditions et des modes de vie qui se côtoient et s'enrichissent mutuellement. Son marché, ses rues commerçantes et ses quartiers témoignent de cette vitalité et de cette diversité.

Le mardi, jour de grande animation

Le mardi matin, l'Ariana se réveille au rythme de son marché. Dès les premières heures de la journée, le calme cède la place à une animation particulière, ponctuée par le crépitement des pneus des véhicules qui arrivent les uns après les autres pour décharger leurs marchandises. Fruits, légumes, viandes, poissons et toutes sortes de produits prennent progressivement place sur les étals. Les commerçants s'activent, les voix se mêlent, les marchandages commencent et les premières clientes se pressent déjà dans les allées.

Dans cette agitation familière, les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes. Elles viennent des différents quartiers de l'Ariana, mais aussi des localités voisines, pour faire leurs emplettes, comparer les prix, choisir les meilleurs produits et trouver tout ce dont elles ont besoin pour leur foyer. Le marché est aussi un lieu de rencontres et d'échanges. On s'y retrouve, on prend des nouvelles, on partage une recette, on demande conseil à une commerçante habituelle ou l'on échange quelques mots avec une connaissance croisée au détour d'une allée.

Car, à l'Ariana, le marché ne se limite pas aux produits alimentaires. Il semble avoir été pensé pour répondre à presque toutes les attentes des ménagères. À côté des étals de fruits et de légumes, des boucheries, des poissonneries et des volailleries, on trouve une multitude de commerces proposant des épices, particulièrement prisées par nos femmes. Elles leur accordent une attention toute particulière, car ces parfums et ces mélanges occupent une place essentielle dans la cuisine familiale. Beaucoup en profitent pour constituer leur « oula », ces provisions soigneusement préparées et conservées pour répondre aux besoins du foyer, notamment à l'approche des saisons et des grandes occasions.

On y trouve aussi des ustensiles de cuisine, des articles ménagers et toutes sortes de petits objets qui finissent toujours par trouver leur utilité dans une maison. Et puis, il y a les friperies, qui constituent à elles seules un véritable univers. Elles ne désemplissent pas. Les clientes fouillent, examinent, comparent, retournent les vêtements et espèrent dénicher la bonne affaire, parfois même la pièce rare qu'elles n'auraient pas imaginé trouver. Ici, la patience est souvent récompensée et l'oeil exercé fait toute la différence.

C'est précisément cette diversité qui explique la réputation du marché de l'Ariana. On y vient pour acheter des légumes ou du poisson, mais on en repart parfois avec des épices, un ustensile de cuisine, un vêtement ou quelque objet auquel on ne pensait même pas en quittant la maison.

Entre bonnes affaires et pratiques contestables

À l'extérieur du marché couvert, les étals installés de manière anarchique continuent, eux aussi, de faire de la résistance. À même le sol, sur des cartons, des caisses retournées ou de simples bâches, des marchands proposent des légumes, des fruits et toutes sortes de produits à des prix généralement plus abordables que ceux pratiqués à l'intérieur du marché. Cette activité parallèle, qui donne parfois aux abords du marché des allures de foire populaire, attire une clientèle soucieuse de ménager son budget.

Mais derrière cette animation et cette diversité se cachent aussi quelques pratiques qui mériteraient davantage de vigilance. Certains commerçants n'affichent pas les prix de leurs marchandises, laissant ainsi le client dans l'incertitude au moment de faire ses achats. En l'absence d'un contrôle suffisamment visible et régulier, cette situation peut favoriser des tarifs excessifs, parfois fixés à la tête du client ou selon les circonstances. Le consommateur se retrouve alors contraint de demander le prix de chaque produit et de négocier, sans toujours disposer d'un véritable moyen de comparaison.

Une autre pratique, tout aussi contestable, concerne les instruments de pesage. Dans certaines boutiques, la balance est placée à l'intérieur du magasin, à l'abri du regard du client, qui ne peut donc pas vérifier lui-même le poids de la marchandise achetée. Or, la transparence de la pesée constitue un droit élémentaire du consommateur. Celui-ci doit pouvoir suivre l'opération et s'assurer que la quantité facturée correspond bien à celle qui lui est remise.

L'hygiène et le contrôle, des exigences incontournables

Cette situation soulève également la question de l'insuffisance des contrôles exercés par les services compétents des ministères du Commerce et de la Santé. Leur présence, qui devrait être régulière et dissuasive, ne semble pas toujours à la hauteur des exigences qu'impose un espace commercial aussi fréquenté. En témoignent certaines pratiques qui perdurent, tant au niveau des conditions de vente que du respect des règles élémentaires d'hygiène.

Il suffit parfois de parcourir certaines allées pour constater que tous les commerçants ne respectent pas les mêmes exigences en matière de propreté, de conservation et de présentation des marchandises. La manipulation des produits alimentaires, leur exposition, les conditions de stockage ou encore la séparation des denrées selon leur nature sont autant de points qui nécessitent une vigilance permanente, particulièrement lorsqu'il s'agit de viandes, de poissons et de produits frais.

À ces manquements s'ajoutent l'absence d'affichage des prix chez certains vendeurs et les conditions de pesage qui ne permettent pas toujours aux clients de vérifier les quantités achetées. Autant de situations qui nécessitent une intervention plus soutenue des services de contrôle, aussi bien pour protéger la santé des consommateurs que pour garantir des pratiques commerciales loyales.

Le marché de l'Ariana mérite mieux. Son importance dans la vie commerciale du Grand Tunis et l'affluence qu'il connaît, notamment le mardi, justifient une surveillance sanitaire et économique à la hauteur de sa fréquentation.

Car si l'on peut se targuer, à l'Ariana, de trouver jusqu'au fameux « lait de l'ogresse », encore faut-il que cette abondance s'accompagne de conditions d'achat équitables et transparentes. La réputation d'un marché ne se construit pas uniquement sur la diversité de ses produits ou sur les bonnes affaires que l'on peut y réaliser. Elle repose aussi sur la confiance entre vendeurs et acheteurs, sur la qualité des marchandises et sur le respect des règles communes.

Finalement, cette expression populaire, née de l'imaginaire et entretenue par les conversations des femmes du marché, résume assez bien le caractère de l'Ariana : une ville où l'on semble pouvoir tout trouver, mais qui doit aussi veiller à ce que cette abondance reste synonyme de qualité, de confiance et de respect du consommateur.