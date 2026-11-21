Une liste de seize infractions routières, assorties d'amendes pouvant atteindre 500 dinars et de peines d'emprisonnement, circule largement sur les réseaux sociaux. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2027. Pourtant, aucun texte officiel ne confirme, à ce stade, cette date ni les montants annoncés.

Une réforme du Code de la route est néanmoins en préparation. Pour Afef Ben Ghenia, présidente de l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière (ASR), le durcissement des sanctions est devenu indispensable face à la persistance des comportements dangereux sur les routes tunisiennes. Téléphone au volant, non-port de la ceinture, franchissement des feux rouges, excès de vitesse ou dépassements dangereux : ces infractions continuent d'être fréquentes malgré les sanctions existantes.

La liste diffusée sur les réseaux sociaux prévoit notamment une amende de 500 dinars pour l'utilisation du téléphone au volant, 250 dinars pour le franchissement d'un feu rouge ou le délit de fuite, et 50 dinars pour le non port de la ceinture. Elle évoque également des sanctions progressives pour l'excès de vitesse, pouvant atteindre 250 dinars et plusieurs mois d'emprisonnement.

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Mais ces dispositions ne sont pas encore officiellement adoptées. «Je ne peux pas confirmer l'entrée en vigueur de cette liste au 1er janvier 2027, dans la mesure où aucun texte officiel n'a été promulgué pour entériner ces dispositions», précise Afef Ben Ghenia. Plusieurs amendements au Code de la route sont toutefois en préparation et restent soumis au processus de validation auprès de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Ils prévoient notamment le renforcement des sanctions financières, le recours à la détection automatique et l'intensification des contrôles de sobriété des conducteurs.

Des sanctions plus dissuasives pour changer les comportements

Pour la présidente de l'ASR, des sanctions plus sévères sont nécessaires. Elle estime que les amendes actuellement appliquées restent parfois trop faibles au regard de la gravité des infractions. «L'amende peut effectivement sauver des vies, à condition que la sanction soit suffisamment dissuasive, que le risque d'être contrôlé soit réel et que la loi soit appliquée sans exception», souligne-t-elle. Selon elle, le montant de l'amende ne suffit pas. La certitude d'être contrôlé et sanctionné joue également un rôle essentiel. L'objectif n'est pas de sanctionner davantage, mais de responsabiliser les conducteurs et de prévenir les drames humains.

Excès de vitesse : rigueur et équité

La sanction des dépassements de vitesse dès le premier kilomètre-heure au-dessus de la limite autorisée suscite également des interrogations, notamment sur la précision des radars. Afef Ben Ghenia rappelle que les limitations sont fixées en fonction des caractéristiques des routes et des risques pour les usagers. Elle reconnaît toutefois la nécessité de prévoir des marges techniques de tolérance liées à la précision et à l'homologation des appareils de contrôle.

Il faut néanmoins distinguer cette marge technique d'une tolérance accordée aux conducteurs. «La limitation de vitesse est un seuil à respecter, et non une vitesse indicative que chacun peut dépasser selon sa propre appréciation», insiste-t-elle.

Cette vigilance est particulièrement importante aux abords des écoles et dans les zones fréquentées par les enfants et les piétons.

Téléphone, ceinture et feux rouges : des comportements banalisés

Pourquoi les infractions continuent-elles malgré les sanctions existantes? Pour la présidente de l'ASR, le problème repose sur trois facteurs : les comportements irresponsables, le manque de sensibilisation et l'insuffisance des contrôles. De nombreux conducteurs sous-estiment encore les risques liés à l'utilisation du téléphone, au non-port de la ceinture ou au franchissement des feux rouges. La banalisation de ces gestes peut pourtant avoir des conséquences irréversibles.

L'ASR appelle donc à renforcer les contrôles sur le terrain, à développer les dispositifs de détection automatique et à appliquer régulièrement la réglementation. «La sensibilisation à elle seule ne suffit plus. Elle doit impérativement être accompagnée de sanctions dissuasives et d'un contrôle permanent», affirme Afef Ben Ghenia.

En attendant l'adoption officielle de la réforme et la publication des textes correspondants, les automobilistes doivent rester prudents face aux listes et aux montants relayés sur les réseaux sociaux. Une chose demeure essentielle : face à la gravité de l'insécurité routière, la Tunisie doit passer d'une simple culture de sensibilisation à une véritable culture du respect de la loi. Car une amende peut être payée, mais une vie perdue ne se récupère jamais.