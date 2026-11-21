L'enquête sur le yacht Dreamer s'intéresse désormais à plusieurs déplacements effectués à bord d'embarcations mauriciennes. Jean Percy Yani Ramtohul, arrêté dans le cadre de cette affaire, a été interrogé vendredi par l'Anti-Drug Smuggling Unit (Adsu) de l'Est. Accompagné de son avocate, il aurait coopéré avec les enquêteurs et fourni des explications sur deux trajets identifiés dans le téléphone portable du capitaine du yacht.

Les enquêteurs cherchent à reconstituer les mouvements en mer et à établir les connexions entre les ressortissants thaïlandais et leurs interlocuteurs locaux. Parmi les éléments examinés figure une embarcation appartenant à Jimmy Ramtohul, le frère de Yani, président de village de Trou-d'Eau-Douce (2014-2015).

Selon les informations recueillies, Jimmy aurait reçu des instructions de Yani pour mettre le bateau à la disposition de deux ressortissants thaïlandais. Il aurait lui-même pris place à bord, en compagnie de deux autres personnes. Les vérifications sont concentrées sur les circonstances de cette opération et la nature exacte de la mission confiée à l'équipage.

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Les données extraites du téléphone du capitaine du Dreamer auraient permis aux enquêteurs de retrouver la trace de deux déplacements maritimes. Les policiers confrontent désormais ces informations aux explications fournies par les personnes entendues.

Des images vidéo passées au crible

Le contenu du téléphone comporte également des séquences vidéo montrant Yani Ramtohul à bord d'une autre embarcation, en compagnie d'un homme décrit comme portant des dreadlocks et de deux autres personnes. Les enquêteurs s'intéressent à ces images afin de déterminer leur lien éventuel avec les mouvements maritimes retracés dans le cadre de l'affaire.

Jimmy Ramtohul, arrêté mercredi, fait lui aussi l'objet d'investigations. Son embarcation aurait effectué deux trajets dont les circonstances sont actuellement examinées par les policiers.

L'Adsu de l'Est poursuit le travail de recoupement entre les données téléphoniques, les images vidéo et les déclarations recueillies. L'objectif est de déterminer le rôle précis de chacun dans ces déplacements et de vérifier s'ils présentent un lien direct avec les opérations ayant conduit à la saisie du Dreamer. Un volet de l'enquête porte également sur ce que les personnes impliquées savaient réellement de l'objet et de la finalité de ces déplacements.