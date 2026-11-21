Des zones insuffisamment contrôlées, où des expéditions en mer ne seraient pas systématiquement signalées, une affaire - celle du «Dreamer» - qui soulève des soupçons de compromissions et révèle des défaillances, et c'est toute l'efficacité du dispositif de surveillance maritime qui se retrouve questionnée.

L'affaire Dreamer a ouvert une brèche dans le dispositif de sécurité maritime mauricien. La saisie du yacht - soupçonné d'avoir convoyé environ 1,5 tonne de cannabis depuis la Thaïlande jusqu'aux eaux mauriciennes en octobre - et les 18 arrestations intervenues dans son sillage ont mis en lumière des questions qui dépassent largement les circonstances de cette opération.

Comment des cargaisons de drogue peuvent-elles emprunter les voies maritimes sans être détectées ? Les moyens de surveillance sont-ils suffisamment efficaces ? Et surtout, les informations recueillies par les différentes unités sont-elles exploitées comme elles le devraient ?

Zones grises

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Pour l'ancien activiste, Bruneau Laurette, qui revendique une expertise dans le commandement maritime, la réponse passe d'abord par une meilleure connaissance des eaux territoriales et de leurs particularités. L'attention sur les failles qui existeraient dans certaines zones du littoral, particulièrement du côté de GrandGaube, où des sorties et des expéditions en mer ne seraient pas toujours signalées aux autorités.

Il considère que la surveillance ne peut se limiter à la présence de radars et de patrouilleurs. Elle doit reposer sur un quadrillage rigoureux des eaux territoriales, une remontée systématique des informations et une coordination permanente entre les différentes unités.

«La mer est vaste, mais il faut la quadriller, surtout les zones sombres, les endroits qui peuvent constituer des portes d'entrée pour la drogue», dit-il en substance.

Selon ses informations, plusieurs axes maritimes sont susceptibles d'être exploités par les réseaux de trafic. Au nord de l'île, certaines routes permettraient aux embarcations de rejoindre directement Madagascar. Le NordEst, notamment les eaux d'Agaléga, constituerait également un secteur stratégique à surveiller, avec des itinéraires susceptibles d'être utilisés pour acheminer des stupéfiants, notamment des cargaisons en provenance du Pakistan pour la drogue dure.

Plus au sud, le canal du Mozambique, que Laurette associe à la route méridionale, représente un autre axe à prendre en considération. À l'ouest, les itinéraires maritimes pourraient faciliter les déplacements vers La Réunion. La Gaulette figure également parmi les secteurs que l'ancien activiste estime devoir faire l'objet d'une attention particulière où l'importation de cannabis est souvent faite.

Dans cette configuration, le dispositif radar doit être évalué en fonction de sa capacité réelle à couvrir les différentes approches de l'île. Les stations situées dans le Nord, à l'Ouest, à LaGaulette, à Mahébourg, dans l'Est, ainsi que dans la région portuaire, notamment vers Baie-du-Tombeau et Pointe-aux-Sables, doivent permettre une surveillance cohérente de l'ensemble du territoire maritime.

Mais, la question ne concerne pas uniquement la couverture technique. Elle touche également au fonctionnement interne du centre de commandement.

La coordination en question

Une enquête approfondie devrait notamment s'intéresser aux agents affectés au fonctionnement du système radar, aux rotations et aux équipes de service. Laurette recommande de vérifier si certaines personnes se retrouvent régulièrement aux mêmes postes ou lors des mêmes services, et si les échanges d'informations suivent toujours les mêmes circuits.

Il cite notamment laSpecial Mobile Force, la sectionK9 (section canine) et les différentes unités ayant travaillé sur le système de surveillance, sans que cela ne constitue en soi une preuve de dysfonctionnement ou de compromission. L'objectif étant de déterminer si les procédures de transmission et de traitement des informations sont respectées et si des failles humaines ont pu fragiliser le dispositif.

Au centre de commandement, il faut préconiser également une meilleure exploitation des outils technologiques. Les données du réseau satellitaire et les représentations cartographiques des eaux territoriales doivent permettre aux opérateurs de suivre les mouvements des embarcations et de repérer les comportements inhabituels.

Il faut plaider, dans cette optique, pour le recours à des drones dotés d'une autonomie d'au moins dix heures de vol, capables d'assurer une surveillance prolongée des zones difficiles d'accès et des secteurs insuffisamment couverts.

Un commandement mauricien

La deuxième réflexion de Bruneau Laurette porte sur la direction de la NCG en soi. En confier le commandement à un Mauricien serait un avantage stratégique, selon lui. «Un Mauricien connaît les eaux, connaît le terrain et comprend les rouages. S'il s'agit d'un professionnel qui a à coeur de faire son travail, il pourra quadriller les zones sensibles et identifier les loopholes avec davantage de précision», soutient-il.

Il estime qu'un commandant étranger aurait nécessairement besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre les réalités locales et les mécanismes internes de l'institution. Pendant cette période, les éventuelles failles pourraient, selon son analyse, continuer à être exploitées si des personnes mal intentionnées étaient effectivement présentes dans le système.

Il insiste toutefois sur la nécessité de choisir une personne compétente, intègre et dotée d'une véritable expérience du commandement maritime. La nationalité, à elle seule, ne saurait garantir l'efficacité d'une réforme.

Une telle transformation suppose également une collaboration étroite entre la NCG, la Mauritius Revenue Authority, la Financial Crimes Commission, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, les MARCOS (commando de la marine) et la Maritime Intelligence Cell. Ces différentes structures doivent pouvoir partager leurs renseignements et coordonner leurs interventions.

Une «Integrity Unit» envisagée

La refonte de la NCG s'inscrit dans une réflexion plus large sur le fonctionnement des institutions chargées de la sécurité intérieure. Alors que le consultant Ramanooj Gopalsingh, ancien commissaire de police, est appelé à apporter son expérience dans le chantier de réforme du National Security Service (NSS), une question se pose : sera-t-il également sollicité pour examiner le fonctionnement de la National Coast Guard ainsi que pour d'autres reformes au sein de plusieurs unités de la police ?

Au Prime Minister's Office, on dément. Gopalsing ne s'occuperait exclusivement que du NSS. Son travail a été apprécié lors des récentes émeutes, nous précise-t-on. Si les investigations confirment l'existence de failles dans la chaîne de commandement, la surveillance maritime ou la circulation des renseignements, une révision en profondeur des procédures pourrait devenir indispensable.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a d'ailleurs confirmé à l'Assemblée nationale qu'une transformation de la NCG était à l'étude, avec notamment la possibilité de confier sa direction à un Mauricien. Un audit des opérations a également été engagé par le commissaire de police, tandis que le gouvernement envisage la mise en place d'une Integrity Unit indépendante.

Les équipements, eux aussi, sont concernés. Entre les stations radar, les navires, les avions Dornier et les futures capacités de surveillance sous-marine, Maurice dispose ou prévoit de disposer de moyens technologiques importants. Mais leur efficacité dépendra avant tout de la manière dont ils sont utilisés, des personnes qui les contrôlent et de la qualité des renseignements recueillis.

Au fond, l'affaire Dreamer pose une question essentielle : peut-on renforcer la sécurité maritime sans revoir simultanément les hommes, les méthodes et les mécanismes de contrôle ? La réponse est claire : la refonte n'est plus une simple option administrative, mais un mal nécessaire. Car dans la lutte contre les réseaux internationaux de drogue, les angles morts de la surveillance peuvent devenir les portes d'entrée de trafics que les équipements, à eux seuls, ne suffisent pas à empêcher.