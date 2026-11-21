Après la détection d'un foyer de fièvre aphteuse sur une ferme à Khoyratty, Pamplemousses, les autorités ont enclenché un dispositif sanitaire pour contenir toute propagation de la maladie. C'est ce qu'a déclaré Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie hier lors d'une conférence de presse.

L'exploitation, qui comprend 16 animaux, a été placée en quarantaine. Les déplacements d'animaux y sont interdits et l'accès à la ferme est soumis à des précautions sanitaires rigoureuses. Des échantillons de sang ont été envoyés en France auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) afin d'identifier la souche du virus et déterminer son origine.

Parallèlement, Maurice bénéficiera de l'appui technique d'une équipe du gouvernement du Botswana, attendue au pays du 21 au 28 novembre. Sa mission consistera notamment à accompagner les services vétérinaires locaux et à évaluer les possibilités de vaccination. Si nécessaire, des vaccins pourront être importés. Le ministre Boolell a aussi affirmé que son ministère travaille en étroite collaboration avec la Commission de l'océan Indien.

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Le ministre Boolell a tenu à rassurer les éleveurs et la population. «Nou pa le koz okenn panik», soulignant que la situation fait l'objet d'une surveillance étroite. Les éleveurs ont été informés des mesures de précaution à respecter afin d'éviter toute transmission entre exploitations. Il leur est notamment demandé de limiter les déplacements d'animaux, de contrôler l'accès aux fermes et de respecter les protocoles de désinfection.

Le précédent «MV Apex»

Il est revenu sur le dossier du MV Apex et le débarquement exceptionnel de quelque 500 bovins en provenance du Mozambique, en juillet dernier. Le ministre Boolell a rappelé que cette décision avait été prise dans des circonstances exceptionnelles pour le bien-être animal mais sous réserve du respect de conditions sanitaires strictes.

Il a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance accrue face à la fièvre aphteuse. Bien que cette maladie soit hautement contagieuse chez les animaux, les bêtes infectées peuvent être tirées d'affaire après 10-12 jours, sauf si leur système immunitaire est faible. «Le gouvernement poursuivra sa collaboration avec les partenaires internationaux et les services vétérinaires régionaux afin de protéger le cheptel mauricien», a-t-il dit.