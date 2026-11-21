Les rues de Tunis vibreront à partir de demain samedi 21 novembre 2026, et pendant 8 jours aux rythmes de la 27ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) avec au programmes des spectacles, ateliers et rencontres tenus sous le slogan «Vibrer de vie...vibrer de théâtre ».

Douze créations représentant 11 pays sont programmées dans le cadre de la compétition officielle. Elles proviennent de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, de Syrie, du Liban, d'Irak, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Sénégal, du Bénin et du Congo. Le coup d'envoi des JTC sera donné par la compagnie syrienne Enana de danse-théâtre avec le spectacle d'ouverture « Soleil d'Orient », mis en scène par Jihed Mofleh.

Pendant ce festival, la Tunisie sera en lice avec deux créations : « Tchaïka », mise en scène par Moez Mrabet (production du Théâtre National Tunisien) et « Les Couloirs de la peur », signée par Mohamed Dhia Mansouri (Inar Production).

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Le festival, décerne huit prix : le Tanit d'or, le Tanit d'argent, le Tanit de bronze, le prix de la meilleure interprétation féminine et celui de la meilleure interprétation masculine et les prix de la meilleure scénographie et du meilleur texte, outre le prix de la meilleure mise en scène, qui fait son retour dans la liste des récompenses cette année, après avoir été suspendu lors des éditions précédentes.

Les oeuvres seront évaluées par un jury présidé par l'homme de culture et ancien ministre de la culture tunisien Abderraouf Basti. Ses autres membres sont l'actrice, danseuse et saxophoniste rwandaise Carole Karemera, le metteur en scène et dramaturge libanais Roger Assaf, le chorégraphe et scénographe Walid Aouni. L'acteur et metteur en scène tunisien Moez Gdiri en sera le apporteur.

La section hors compétition « Panorama du théâtre tunisien » propose quatorze productions nationales sélectionnées parmi les créations marquantes de la saison. La section hors compétition « Théâtre du monde » offre une sélection de 19 productions internationales visant à illustrer la diversité culturelle et esthétique des scènes étrangères.La section « Escales théâtrales » est dédiée aux formes d'expression alternatives et aux écritures contemporaines atypiques avec au programme 6 projets pluridisciplinaires axés.

Quant aux hommages, les JTC 2026 célébrent cette année les trajectoires artistiques d'importantes figures tunisiennes et internationales en l'occurrence Anissa Lotfi (Tunisie), Mohamed Kouka (Tunisie), Adama Traoré (Mali), Oliver Reese (Allemagne) et Aïda Fahmy (ögypte).

Des hommages seront rendus également, aux parcours artistiques ayant contribué au renouvellement des formes scéniques, à savoir Mohamed Mokhtar Louzir, Hamadi Mezzi, Ridha Boukadida, Kawther Bardi, Jalal Eddine Saadi, Rim Zribi et Naïma El Jeni. La section « Ils nous ont quittés... leur mémoire demeure » est dédiée aux créateurs disparus ayant marqué le théâtre tunisien, parmi lesquels Malika Hablani, Nasser Sfar, Rezgui Aouni, Tahar Fath, Mohamed Messaoud Idriss, Ahmed Kochbati, Amel Baccouche, Salah Rahmouni et Mohamed Balti.

La section « Théâtre de la liberté », organisé en partenariat avec la Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR), est reconduit dans les établissements pénitentiaires et les centres de rééducation tunisiens.

S'agissant de la décentralisation du festival, une sélection de spectacles tunisiens et étrangers seront proposés dans 6 gouvernorats (Le Kef, Bizerte, Sfax, Médenine, Sousse et Nabeul).

Par ailleurs, des soirées musicales et des projections en mapping vidéo seront présentées au niveau de l'avenue Habib-Bourguiba.

Quant à la programmation académique et scientifique, le programme de cette édition prévoit l'organisation d'un colloque international sur les défis du financement de la création ainsi que d'un forum international axé sur la mémoire du théâtre arabe et ses figures majeures. En parallèle, le festival propose un riche programme de formation destiné aux professionnels du théâtre dont deux masterclasses internationales et de huit ateliers pratiques axés sur la mise en scène, le jeu d'acteur et l'exploration des dramaturgies contemporaines.

Ils seront animés par des artistes, des chercheurs et des spécialistes venus en particulier de Belgique, d'Espagne, de Liban, d'Inde, de Russie, d'Italie, d'Allemagne et de Chine et prospecteront les techniques d'interprétation les méthodes de jeu théâtral selon les méthodes de Mikhaïl Tchekhov et de Stanislavski.