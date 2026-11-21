La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné, tard dans la nuit de jeudi, l'ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, à cinq ans de prison.

Dans la même affaire, l'ancien membre de l'Instance, Khaled Krichi, a écopé de quatre ans de prison. Le dossier porte sur des dépassements et des irrégularités qui auraient entaché les travaux de l'IVD, notamment lors de la conclusion d'un accord de conciliation par arbitrage avec un homme d'affaires.

La juridiction a également prononcé une peine de six ans de prison, assortie de l'exécution immédiate, à l'encontre de l'ancien ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, jugé par contumace.

Il convient de rappeler que la même chambre criminelle avait récemment condamné Sihem Ben Sedrine à 25 ans de prison dans plusieurs affaires liées à des irrégularités présumées dans la gestion de l'Instance Vérité et Dignité. Ces dossiers concernaient notamment l'accord de conciliation conclu avec l'homme d'affaires Slim Chiboub ainsi que l'affaire de la Banque tuniso-française (BFT).

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Sihem Ben Sedrine a interjeté appel de ce jugement, tout comme Khaled Krichi, qui avait été condamné à dix ans de prison.