C'est sans doute le feuilleton le plus suivi à Madagascar et au-delà des frontières malgaches depuis le 18 novembre 2026 : le procès de l'affaire Ambohimalaza, où 35 personnes, en majorité des jeunes, ont été prématurément emportées après avoir été intoxiquées lors d'une fête d'anniversaire à Ambohimalaza, ce fameux 14 juin 2025.

Toute la vérité, rien que la vérité

Le procès, dont les audiences sont diffusées en direct sur la chaîne nationale depuis le milieu de la semaine, enflamme l'opinion. Chacun y va de son analyse et de ses interprétations, devenant soudainement « expert » en droit, en médecine d'urgence, en toxicologie, en botanique, voire en... AGR (activités génératrices de revenus), pour expliquer l'origine du financement du train de vie de l'une des personnes incriminées.

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La justice, elle, est chargée de faire toute la lumière sur ce drame, dix-sept mois et quelques jours après les faits. Entre témoignages, rétractations d'aveux et diffusions de vidéos et de photos, non sans susciter de vives réactions dans la salle d'audience, le puzzle n'est pas encore reconstitué. La partie civile, pour sa part, réclame la comparution de plusieurs personnes considérées comme pouvant détenir des éléments clés dans la résolution de cette affaire Ambohimalaza. En font partie l'ancien ministre de la Santé publique, plusieurs médecins, dont des médecins urgentistes, ainsi que des gendarmes chargés de l'enquête au lendemain du drame.

L'une des grandes questions restées sans réponse pour le moment est de savoir ce qu'est devenu le disque dur contenant l'ensemble des images des caméras de vidéosurveillance installées sur le domaine de l'espace de réception où a eu lieu la fête d'anniversaire. Quant à la détermination des responsabilités dans cette hécatombe d'Ambohimalaza, la justice n'est pas encore au bout de ses peines dans sa recherche de la vérité. Sauf qu'en matière de justice, ne s'agit-il pas, après tout, de donner la version la plus convaincante, indépendamment de la vérité ?...