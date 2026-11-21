Le procès de l'affaire d'Ambohimalaza pourrait connaître de nouvelles auditions.

Au troisième jour des débats devant la Cour criminelle ordinaire, le parquet général a annoncé qu'une procédure était en cours pour convoquer plusieurs personnalités et témoins, dont un ancien ministre de la Santé publique, des médecins de l'HJRA et des gendarmes de Fiadanana. La demande a été formulée par l'avocat de Tojo Rahamefy, l'un des survivants de l'empoisonnement meurtrier d'Ambohimalaza.

Il a sollicité la comparution du professeur Zely Arivelo Randriamanantany, ancien ministre de la Santé publique, ainsi que de plusieurs médecins de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), notamment ceux qui sont intervenus aux urgences lors de la prise en charge des victimes. La défense souhaite également entendre des gendarmes de Fiadanana, soupçonnés par certains suspects d'avoir eu recours à des actes de torture au cours de la procédure.

« Donner la parole à toutes les parties »

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En réponse à cette demande, l'un des avocats généraux a indiqué que le parquet général s'était déjà penché sur la question. Une procédure serait actuellement engagée afin de convoquer les personnes concernées. L'objectif, selon le parquet, est de permettre à toutes les parties susceptibles d'apporter des éléments utiles de s'exprimer devant la juridiction et de contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire particulièrement lourde, qui a fait au moins 35 morts.

La comparution de l'ancien ministre de la Santé et des médecins pourrait notamment permettre d'éclairer les conditions de prise en charge des victimes et les éléments médicaux liés à l'empoisonnement. L'audition des gendarmes de Fiadanana devrait, quant à elle, porter sur les conditions dans lesquelles certains suspects ont été interrogés.

Le témoignage d'un survivant

Dans l'attente de ces éventuelles auditions, Tojo Rahamefy a livré sa version des faits à la barre. Encore très affaibli, le survivant, qui fait partie des quatorze personnes ayant survécu à l'empoisonnement, a dû témoigner assis sur le banc des avocats. Il a expliqué dépendre toujours d'un appareil pour respirer et avoir des difficultés à articuler. Il a également indiqué attendre une évacuation sanitaire à l'étranger pour subir une intervention chirurgicale, tout en affirmant que d'autres survivants souffrent encore de séquelles.

Interrogé par l'avocat général, Tojo Rahamefy a précisé qu'il avait participé à l'anniversaire de Fenohasina après y avoir été emmené par une amie. Il a également apporté une précision sur les boissons servies lors de la fête. Contrairement à la version selon laquelle les bouteilles de vin étaient cachetées, il affirme que les vins et les punchs étaient servis dans des carafes. Le survivant dit avoir trouvé un goût suspect aux boissons, alors que ses camarades ont continué à en consommer.

Son témoignage a également permis de mesurer les conséquences de l'affaire sur les survivants. Tojo Rahamefy affirme avoir vendu plusieurs de ses biens, jusqu'à sa voiture, pour financer ses soins. La convocation de l'ancien ministre de la Santé, des médecins et des gendarmes pourrait ainsi constituer une nouvelle étape importante du procès, alors que la Cour cherche à établir les circonstances exactes de l'empoisonnement d'Ambohimalaza et les responsabilités éventuelles dans ce drame.