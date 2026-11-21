L'exercice « Fast Eagle » a été lancé dans 5 zones militaires à travers le pays, dans le cadre de la coopération militaire entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (Dirpa), il se déroule du 19 au 29 novembre 2026.

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne, les deux armées ont débuté, ce jeudi 19 novembre, un exercice bilatéral d'évacuation de ressortissants dénommé « Fast Eagle 2026 ».

« Cet exercice conjoint se déroulera jusqu'au 29 novembre sur plusieurs sites répartis à travers les Zones militaires de Dakar, Thiès, Kaolack, Kédougou et Tambacounda. La journée des hautes autorités (VIP Day) est prévue le 26 novembre au Centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès », rapporte la Dirpa.

En marge de ces manoeuvres, le général de brigade Simon Ndour, chef d'état-major de l'Armée de terre, a reçu, à l'État-major de l'Armée de terre, le général de division Jared Zembritzki, commandant de la Division des Forces rapides allemandes.

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« Les échanges entre les deux autorités militaires ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les forces armées sénégalaises et allemandes. Les discussions ont également permis de faire le point sur le déroulement de cet exercice majeur de niveau tactique, visant à consolider l'interopérabilité et le partage de savoir-faire opérationnel entre les deux armées », informe le texte.