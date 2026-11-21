Lors de la réunion d'évaluation des JOJ « Dakar 2026 », tenue vendredi au Building administratif, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mahomou Lô, a salué le travail accompli par les médias publics, notamment la RTS, « Le Soleil » et l'Aps. Après avoir évoqué les moyens importants mobilisés au profit de la télévision nationale, le chef du gouvernement a plaidé pour que les deux autres médias publics puissent aussi, eux aussi, bénéficier de ces Jeux, notamment sur les plans financier et matériel.

Vendredi, au cours de la réunion des JOJ « Dakar 2026 », le Premier ministre a rappelé qu'outre la RTS, les autres médias publics avaient également pris une part active à la couverture des JOJ. Il a ainsi plaidé pour une prise en compte de leurs efforts dans la répartition des retombées de cet événement.

« Nous nous sommes occupés de la RTS, mais "Le Soleil" et l'Aps ont également réalisé un excellent travail », a affirmé Ahmadou Al Aminou Mahomou Lô. Et de poursuivre : « Si l'on entend que la RTS a reçu des milliards, il ne faut pas oublier que "Le Soleil" et l'Aps étaient eux aussi sur le terrain et qu'ils continuent d'y être jusqu'à présent. Je pense qu'il est pertinent de nous pencher sur leur situation financière et matérielle. Cela fait également partie de l'héritage. »

Un plaidoyer qui ouvre ainsi la perspective d'une meilleure prise en compte des besoins des deux autres médias publics dans le dispositif de valorisation des acquis des JOJ « Dakar 2026 ».

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Prenant la parole lors de cette rencontre, le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, est revenu sur les efforts consentis par ses équipes pour assurer la couverture audiovisuelle de cet événement. Il a, à ce propos, salué l'accompagnement de l'État et la collaboration avec le Comité international olympique (CIO) et Olympic Broadcasting Services (Obs), le prestataire chargé de la production audiovisuelle des Jeux. « Je pense qu'en termes d'héritage, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, vous avez totalement libéré les moyens financiers nécessaires », a-t-il reconnu.

Avant de souligner l'ampleur de la mission confiée à la télévision nationale : « Le plus gros du travail a été confié à la RTS, sous la supervision, bien entendu, d'Obs. Nous avons particulièrement travaillé avec le CIO et Obs et, au terme de ce travail, le résultat est fortement apprécié par tout le monde. »