Le directeur de l'hôpital d'Ourossogui, dans la région de Matam, le docteur Abdou Cissé, a succombé à ses blessures le vendredi 20 novembre 2026, à la suite d'un accident de la circulation du mois d'octobre dernier à Ndioum. L'annonce a été faite samedi, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

« Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a la profonde tristesse d'annoncer le rappel à Dieu du Dr Abdou CISSÉ, survenu le 20 novembre 2026, des suites de l'accident de la circulation du mois d'octobre dernier à Ndioum », informe la tutelle à travers un communiqué publié samedi.

D'après la tutelle, l'accident est survenu lors du retour du Dr Cissé, de la cérémonie de lancement d'Octobre Rose à Ndioum.

Il convient de relever selon la tutelle que le Dr Abdou Cissé a consacré sa carrière au service public hospitalier avec engagement et dévouement. Au cours de son parcours professionnel, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du système hospitalier sénégalais.

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Il a notamment exercé les fonctions de chef du service administratif et financier (SAF) au Centre national d'appareillage orthopédique (CNAO), à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, puis au centre hospitalier national Matlaboul Fawzaini de Touba, de janvier 2020 à janvier 2024, avant de prendre la direction de l'hôpital d'Ourossogui.

« À travers ces différentes responsabilités, il a consacré sa carrière au service des établissements publics de santé, faisant preuve d'engagement, de professionnalisme et de dévouement. Sa disparition constitue une perte douloureuse pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et pour l'ensemble de la communauté hospitalière sénégalaise », témoigne le ministère.