La Sonacos renforce son offensive sur le marché chinois. Au terme d'une mission en Chine, du 7 au 14 novembre, son Directeur général, Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye, a noué des partenariats commerciaux visant à écouler la totalité de la production d'huile d'arachide et de graines décortiquées de la prochaine campagne. Une avancée qui intervient en parallèle d'un programme de modernisation de l'outil industriel.

La Chine pourrait devenir un débouché majeur pour la prochaine campagne arachidière de la SONACOS. En déplacement dans l'Empire du Milieu du 7 au 14 novembre 2026, le Directeur général, Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye, accompagné de ses collaborateurs, a conclu des partenariats stratégiques avec plusieurs acteurs de l'industrie agroalimentaire chinoise, avec en ligne de mire l'achat de la totalité de la production d'huile d'arachide et de graines d'arachide décortiquées de l'entreprise, indique un communiqué.

Cette perspective marque un tournant dans la stratégie commerciale de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. La sécurisation de débouchés à l'international constitue un enjeu majeur pour écouler les volumes produits, renforcer les recettes commerciales et améliorer la valorisation de l'arachide sénégalaise. En ciblant le marché chinois, la SONACOS cherche ainsi à consolider ses positions à l'export et à inscrire ses produits dans des circuits commerciaux à fort potentiel.

Un débouché stratégique pour la filière

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Au-delà des engagements commerciaux, cette démarche pourrait contribuer à donner davantage de visibilité à la campagne arachidière, en offrant des perspectives d'écoulement pour les produits transformés par l'entreprise. Elle pose également la question de la capacité de la SONACOS à mieux capter la valeur ajoutée de la production nationale, à travers la transformation industrielle et l'accès à de nouveaux marchés.

La mission a également été consacrée au suivi des investissements industriels. Le Directeur général et sa délégation ont visité les partenaires chargés de fabriquer les nouveaux équipements destinés aux unités de production de la SONACOS. L'objectif est de s'assurer de l'avancement des projets de modernisation et de la concrétisation des investissements engagés pour améliorer les performances de l'appareil productif.

La coopération avec les partenaires chinois ne se limite pas aux échanges commerciaux. Les discussions ont également porté sur les perspectives de transfert de technologie dans le domaine de la transformation agroalimentaire (food processing). Cette orientation ouvre des perspectives en matière de renforcement des compétences, de diversification de l'offre et de développement de nouveaux produits issus des ressources agricoles locales.