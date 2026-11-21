interview

En 2026, au Sénégal, la situation globale des évaluations menées par l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup) traduit une consolidation majeure du dispositif d'assurance qualité à travers le pays.

C'est ce qu'a indiqué son Secrétaire exécutif, le Professeur Massamba Diouf, dans un entretien accordé au Soleil. D'ailleurs, informe-t-il, en fin d'année, il est attendu une continuité et une accélération des évaluations institutionnelles, de programmes de formation, d'écoles doctorales et de centres de recherche.

Dans le paysage de l'enseignement supérieur au Sénégal (public et privé), on observe souvent une confusion entre l'habilitation et l'accréditation. Pouvez-vous expliquer clairement la différence entre ces deux procédures ?

Dans le dispositif national d'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal, l'habilitation est relative à l'EES et l'accréditation au diplôme. Elles constituent les deux critères de reconnaissance des diplômes délivrés par les EES publics et privés. Elles sont complémentaires mais distinctes par leur objet, leur portée et leurs finalités.

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L'habilitation vise l'établissement. C'est l'autorisation donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) à un établissement d'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes. Elle est obligatoire pour tous les établissements qui délivrent des diplômes au format LMD (Licence, Master, Doctorat).

Elle est accordée par arrêté du ministre, après une évaluation de l'offre de formation par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup). Elle est valable pour une durée de dix (10) ans. La procédure doit commencer après un an d'ouverture.

L'accréditation vise un programme de formation. C'est un processus d'évaluation et d'examen qui permet d'attester qu'un programme précis répond aux normes, standards et critères de qualité fixés par les référentiels de l'ANAQ-Sup. Elle est valable pour une durée de cinq ans. La procédure doit être entamée après la sortie d'une promotion de licence, de master et de doctorat.

En définitive, la distinction fondamentale peut être résumée de la manière suivante. L'habilitation reconnaît la capacité d'un établissement à délivrer des diplômes de l'enseignement supérieur, tandis que l'accréditation reconnaît la qualité d'un programme de formation conduisant à un diplôme donné. Un établissement habilité ne dispose donc pas automatiquement de l'accréditation de tous ses programmes de formation.

Laquelle de ces deux processus est indispensable, et comment s'articulent-ils dans le dispositif global d'assurance qualité de l'ANAQ-Sup ?

Il convient de préciser d'emblée que l'habilitation et l'accréditation ne sont pas des processus concurrents, mais deux exigences complémentaires qui participent à la crédibilité et à la qualité des diplômes et du système d'enseignement supérieur sénégalais. La reconnaissance d'un diplôme, c'est l'acceptation formelle par l'État. Elle donne des droits, des privilèges et des prérogatives à son titulaire qui peut ainsi prétendre à des postes ou participer à des concours ouverts par l'État.

La reconnaissance confère aussi les droits en matière de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle, y compris dans le cadre de la mobilité nationale et internationale.

Dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, la reconnaissance des diplômes est régie par le décret nº 2015-582 du 11 mai 2015 relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur, modifié en 2021 et en 2026. En résumé, selon ce décret, pour être reconnu, un diplôme doit remplir deux conditions.

D'une part, il doit être délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité ou agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). D'autre part il doit être accrédité par l'ANAQ-Sup ou reconnu par le CAMES. Toutefois, il faut noter que tout diplôme ne peut être soumis à la reconnaissance du CAMES s'il n'est pas reconnu au Sénégal (EES habilité et diplôme accrédité).

Pourquoi certains programmes de formation au sein des établissements d'enseignement supérieur (EES) perdent-ils leur accréditation et habilitation au fil du temps ?

Il est important de préciser que l'habilitation et l'accréditation ne sont pas des reconnaissances acquises définitivement. Elles s'inscrivent dans une logique d'assurance qualité et d'amélioration continue. Il convient toutefois de distinguer deux situations : l'arrivée à échéance normale de la période de validité et la remise en cause de la reconnaissance pour non-conformité aux exigences de qualité.

L'habilitation et l'accréditation sont accordées pour des durées déterminées. Selon les informations publiées par l'ANAQ-Sup, l'habilitation a une durée de validité de dix ans, tandis que l'accréditation des programmes est valable cinq ans. À l'expiration de ces périodes, l'établissement ou le programme doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation pour obtenir le renouvellement de la reconnaissance concernée.

L'expiration d'une accréditation ne signifie donc pas nécessairement que la qualité du programme s'est dégradée. Elle traduit d'abord la fin de la période pour laquelle la conformité du programme avait été officiellement attestée. Une nouvelle évaluation devient nécessaire pour vérifier que les exigences de qualité continuent d'être respectées.

Lorsqu'un programme d'un établissement ou une habilitation arrive à terme, quelles sont les démarches pour les recouvrer ?

L'établissement doit assurer le suivi de la durée de validité de ses reconnaissances et anticiper leur renouvellement, afin d'éviter toute interruption de leur validité. L'établissement manifeste son intérêt auprès de l'ANAQ-Sup dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt ou selon les modalités de programmation applicables à la procédure concernée. L'établissement procède à une analyse approfondie de sa situation à partir du référentiel d'évaluation correspondant. Il élabore un rapport d'auto-évaluation étayé par des éléments de preuve, en accordant une attention particulière à la mise en oeuvre des recommandations précédentes.

Une équipe d'experts indépendants, mobilisée par l'ANAQ-Sup, examine le rapport d'auto-évaluation et réalise une visite destinée à apprécier la conformité de l'établissement ou du programme aux standards de qualité. Le rapport d'évaluation externe est soumis au Conseil scientifique de l'ANAQ-Sup, qui examine les résultats, délibère et se prononce sur la procédure.

En matière d'accréditation, la décision est prise par le Conseil scientifique. Pour l'habilitation, le Conseil scientifique émet un avis technique sur lequel repose l'acte administratif délivré par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur (arrêté). Ces étapes correspondent à l'architecture générale du dispositif d'évaluation de l'ANAQ-Sup.

En cette année 2026, quel bilan dressez-vous concernant la situation globale des habilitations et des accréditations dans l'ensemble des EES publics et privés du Sénégal ?

En 2026, la situation globale des évaluations menées par l'ANAQ-Sup traduit une consolidation majeure du dispositif d'assurance qualité au Sénégal. Le nombre cumulé est de 721 évaluations externes réalisées dans le secteur privé et 323 dans le public, soit un total de 1044 depuis la création de l'ANAQ-Sup.

De façon désagrégée, les 721 évaluations dans le privé sont constituées de 226 évaluations institutionnelles (habilitation) ayant donné lieu à 164 avis favorables et 62 défavorables, et 495 évaluations de programmes (accréditation) ayant débouché sur 315 décisions d'accréditation.

Quant aux 323 évaluations réalisées dans le secteur public, il est à noter 12 évaluations institutionnelles (habilitation) qui ont abouti à 100 % d'avis favorables et 311 programmes évalués (accréditation) pour 267 décisions d'accréditation. Cette dynamique s'est intensifiée en 2025 avec l'évaluation de 3 écoles doctorales et d'un centre de recherche.

Fin 2026, il est attendu une continuité et une accélération des évaluations institutionnelles, de programmes de formation, d'écoles doctorales et de centres de recherche. Une des innovations majeures introduites dans les évaluations est la dématérialisation quasi-totale des procédures d'évaluation avec la plateforme « E-ANAQ ».

Quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour garantir un pilotage efficace de l'assurance qualité et résoudre la problématique de la conformité des offres de formation dans l'enseignement supérieur ?

Le principal défi est aujourd'hui la montée en puissance de l'ANAQ-Sup qui devra passer par une augmentation significative de son budget et de ses ressources humaines pour couvrir l'ensemble des EES, des programmes de formation, des écoles doctorales et des centres de recherche. Il est également important de soutenir et de pérenniser l'ancrage de la culture de la qualité au sein des établissements d'enseignement supérieur publics et privés.

Cela passe par une meilleure appropriation des mécanismes d'assurance qualité internes, le renforcement des compétences des acteurs et une plus grande couverture des évaluations et des accréditations avec la dynamique de dématérialisation à poursuivre. Il est également essentiel que les recommandations issues des évaluations externes se traduisent en actions d'amélioration concrètes.

L'ANAQ-Sup entend enfin renforcer ses actions d'accompagnement vis-à-vis des parties prenantes de l'enseignement supérieur mais aussi améliorer l'appui destiné à la communauté. L'enjeu est donc de dépasser une approche centrée sur la conformité pour faire de la qualité une conscience collective et une responsabilité partagée par les différents acteurs et intégrée à la gouvernance et au fonctionnement quotidien des établissements.