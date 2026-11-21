L'enseignement supérieur sénégalais fait face à une forte pression sur ses capacités d'accueil. Pour cette rentrée 2026-2027, avec 96 640 nouveaux bacheliers et près de 94 000 demandes d'orientation enregistrées, seulement 57 000 places sont disponibles. Le défi s'annonce considérable. Lors du Conseil interministériel consacré à la rentrée 2026-2027, le ministre de l'Enseignement supérieur, Boubacar Camara, a exposé les difficultés et les mesures envisagées pour faire face à la massification des effectifs.

L'afflux de nouveaux bacheliers constitue l'un des principaux défis de la rentrée universitaire 2026-2027. Les établissements publics d'enseignement supérieur devront faire face à une demande d'orientation largement supérieure à leurs capacités d'accueil. Une situation qui remet au premier plan la problématique de la surcharge des universités, du déficit d'infrastructures pédagogiques et de l'insuffisance des moyens d'encadrement.

Devant le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô, lors du Conseil interministériel consacré à la rentrée, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara, a présenté des chiffres révélateurs. Sur les 96 640 nouveaux bacheliers attendus, 94 000 demandes d'orientation ont déjà été enregistrées.

Pourtant, les capacités disponibles sont estimées à seulement 57 000 places. L'écart entre les demandes enregistrées et les capacités annoncées atteint ainsi 37 000 places. Un déficit qui illustre les difficultés auxquelles les pouvoirs publics devront apporter des réponses pour garantir aux nouveaux bacheliers la possibilité de poursuivre leurs études. Face à cette situation, Boubacar Camara a annoncé une décision gouvernementale portant sur 50 000 places destinées aux universités.

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Cette mesure doit contribuer à organiser l'accueil des nouveaux étudiants. Toutefois, les modalités précises de cette allocation et son articulation avec les capacités existantes restent à clarifier. La question des places disponibles renvoie directement au déficit d'infrastructures universitaires.

Malgré les investissements consentis, les établissements continuent de subir une pression croissante sur leurs amphithéâtres, leurs salles de travaux dirigés et leurs équipements pédagogiques. Le ministre a particulièrement insisté sur l'accélération des chantiers universitaires. Selon lui, certains projets de construction, engagés depuis 2015 ou 2017, ne sont toujours pas achevés alors que des financements existent. Une situation qui ralentit l'extension des capacités d'accueil.

Le département de l'Enseignement supérieur entend travailler avec le ministère chargé des Infrastructures pour accélérer la livraison des ouvrages. Les investissements concernent aussi bien les infrastructures pédagogiques que les équipements sociaux, notamment les résidences universitaires et les structures de restauration. L'augmentation des effectifs pose également la question de l'encadrement pédagogique.

Boubacar Camara a reconnu la nécessité de renforcer les ressources humaines pour maintenir un taux d'encadrement acceptable. Le recours à des enseignants vacataires figure parmi les solutions envisagées, en attendant des mesures plus durables. À la surcharge des universités s'ajoute le problème récurrent du calendrier académique.

Les grèves, les retards dans les orientations et les difficultés d'organisation ont progressivement entraîné un chevauchement des années universitaires. Cette situation complique l'accueil des nouvelles promotions puisque certains étudiants poursuivent encore leurs enseignements lorsque les nouveaux bacheliers doivent intégrer les établissements.

Elle exerce également une pression sur les bourses, les logements et les finances universitaires. Pour y remédier, le ministre a annoncé un plan de transition et de régularisation du calendrier académique. Des financements sont prévus dans le cadre des contrats de performance afin de permettre aux universités de retrouver progressivement un fonctionnement normal.