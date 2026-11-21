La nageuse tunisienne Yasmine Jemal a remporté, jeudi 19 novembre 2026, la médaille d'or du 50 mètres papillon, dans la catégorie des 17-18 ans, lors de la cinquième édition des Championnats arabes des sports aquatiques, organisés à Bahreïn.

La Tunisienne a remporté la finale avec un chrono de 28 secondes et 94 centièmes, devançant la Libanaise Maya El Zein, deuxième en 30 secondes et 94 centièmes, et sa compatriote Lucie Nehme, troisième en 32 secondes et 43 centièmes.

Cette performance confirme le bon début de compétition de la délégation tunisienne, qui a décroché huit médailles, dont quatre en or, à l'issue de la première journée.

Les trois autres titres tunisiens ont été remportés par Kamelia Maâlaoui au 50 mètres papillon (13-14 ans), Israâ Aouam au 100 mètres dos (17-18 ans) et Mohamed Yassine Ben Ajmia au 100 mètres dos (13-14 ans).

La cinquième édition des Championnats arabes des sports aquatiques se déroule du 19 au 23 novembre 2026 à Manama, avec la participation de 312 nageurs et nageuses représentant 14 pays arabes.