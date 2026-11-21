Avec « Istihlal », deuxième extrait de Sky of Tunis, le oudiste tunisien Zied Mehdi et le pianiste américain Kyle Schafer poursuivent leur exploration musicale entre mémoire du Malouf et influences jazz. Un projet produit par Dhafer Youssef, qui fait écho à une rencontre artistique marquante du Tunis des années 1950.

Après « Bey's March », place à « Istihlal » deuxième extrait de Sky of Tunis, le projet musical qui réunit le oudiste tunisien Zied Mehdi et le pianiste américain Kyle Schafer, sous la direction artistique et la production de Dhafer Youssef. Signifiant « prélude » en arabe, ce nouveau morceau donne à entendre une autre facette de leur dialogue, plus intimiste et contemplative.

Là où le premier single avançait avec davantage de mouvement et d'énergie, « Istihlal » prend le temps de déployer ses nuances. Porté par le oud de Zied Mehdi, profondément ancré dans les inflexions du Malouf tunisien, le morceau laisse s'installer des mélodies empreintes de retenue et de mélancolie. Le piano de Kyle Schafer vient leur ouvrir un nouvel espace, avec un langage harmonique nourri de jazz. Les deux instruments ne cherchent ni à se confondre ni à s'opposer : ils se répondent, se croisent et construisent progressivement une écriture commune.

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Cette rencontre musicale trouve son origine dans une mémoire bien particulière : celle du Tunis des années 1950, lorsque le oud tunisien de Khmaies Tarnane dialoguait avec le piano de Mohamed Kadri, de son vrai nom Maurice Joseph Kadri. Une expérience artistique qui témoignait alors de l'ouverture de la scène musicale tunisienne aux influences extérieures, sans renoncer à ses propres fondements. C'est précisément cet esprit que Dhafer Youssef a souhaité prolonger en réunissant Zied Mehdi et Kyle Schafer.

Découvert au sein de BackBeat Editions, le projet Sky of Tunis est né de cette volonté de faire dialoguer deux sensibilités et deux traditions musicales. D'un côté, Zied Mehdi, formé auprès de maîtres tunisiens et turcs, diplômé de l'Institut de La Rachidia et profondément attaché au patrimoine musical tunisien. De l'autre, Kyle Schafer, pianiste de jazz américain installé en Tunisie, qui apporte à cette rencontre son propre langage et sa culture de l'improvisation.

Pour Dhafer Youssef, il ne s'agit pas de reproduire la musique d'une époque révolue, mais d'en retrouver l'esprit d'ouverture et de création. Le producteur entend ainsi faire de cette mémoire un point de départ, plutôt qu'un modèle à reproduire. Avec « Istihlal », Sky of Tunis esquisse davantage son identité: une musique qui puise dans le patrimoine du Malouf et la mémoire de Tunis pour s'aventurer vers de nouvelles formes d'expression. Entre héritage et création contemporaine, le oud et le piano renouent ainsi un dialogue que le temps n'a pas effacé, mais que deux musiciens d'aujourd'hui réinventent sous un même ciel.