Au-delà de la simple commémoration historique, l'événement interrogera, notent les organisateurs, le rôle futur de la Tunisie sur la scène internationale à un moment critique où « le multilatéralisme traverse une crise profonde ».

L'association L'Art Rue accueillera, demain à 17h00, à Dar Bach Hamba (Médina de Tunis) une conférence-débat consacrée au 70e anniversaire de l'adhésion de la Tunisie à l'Unesco (1956-2026). Portée par l'ancien ambassadeur et juriste S.E. M. Ghazi Gherairi, cette rencontre propose de croiser mémoire diplomatique et réflexion prospective face aux défis actuels du multilatéralisme.

C'est une page importante de l'histoire diplomatique et culturelle tunisienne qui sera revisitée demain au coeur de la Médina. Le 19 septembre 1956, Mohamed Lamine Pacha Bey acceptait l'Acte constitutif de l'Unesco, ouvrant la voie au vote officiel de la Conférence générale le 8 novembre de la même année qui consacrait l'admission de la Tunisie au sein de l'organisation onusienne.

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Soixante-dix ans plus tard, cette relation qualifiée d'« aussi passionnée qu'intense » fait l'objet d'une lecture analytique approfondie.Au-delà de la simple commémoration historique, l'événement interrogera, notent les organisateurs, le rôle futur de la Tunisie sur la scène internationale à un moment critique où « le multilatéralisme traverse une crise profonde, fragilisant directement les secteurs vitaux de la culture, de l'éducation et de la libre circulation du savoir ». Pour mener cette réflexion, les organisateurs ont fait appel à S.E. M. Ghazi Gherairi.

Universitaire, juriste et diplomate de renom, l'ancien délégué permanent de la Tunisie auprès de l'Unesco et ancien vice-président de sa Conférence générale mobilisera sa double expertise académique et diplomatique pour retracer les grands jalons de cette présence tunisienne, de l'inscription des premiers sites au patrimoine mondial jusqu'aux contributions normatives et intellectuelles.

Cette initiative est le fruit d'un partenariat réunissant plusieurs institutions de premier plan : la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (Fsjpst), l'association L'Art Rue, l'Initiative normes, culture et patrimoine (Incp), l'Association tunisienne pour les Nations unies (Atnu) ainsi que le Laboratoire de droit International et relations Maghreb-Europe.