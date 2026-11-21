Un point de vente du producteur au consommateur ouvre ses portes ce vendredi au marché du quartier « Ezzouhour 4 », dans le cadre des efforts visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et à faciliter leur accès aux produits de première nécessité.

Cette initiative se poursuivra jusqu'au 29 novembre 2026, selon une annonce publiée jeudi sur la page Facebook de la délégation de Hraïria.

L'objectif est de permettre aux consommateurs d'acheter directement auprès des producteurs, sans passer par les circuits d'intermédiation et les multiples intervenants. Cette démarche vise à proposer des produits de qualité à des prix abordables.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme permanent annoncé le 14 novembre 2026 par le ministère du Commerce et du Développement des exportations. Celui-ci prévoit l'organisation, tout au long de l'année, de points de vente directs, fixes et itinérants, proposant des prix préférentiels.

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Le programme s'adresse aux producteurs agricoles et industriels ainsi qu'aux commerçants, notamment aux petits opérateurs économiques.

Selon le ministère, cette initiative vise à valoriser la production nationale, à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et à renforcer les valeurs de solidarité entre les différentes composantes du système économique, conformément aux orientations sociales et économiques de l'État.

Dans ce cadre, des espaces gratuits seront mis à la disposition des participants, en coordination avec les autorités concernées, afin de leur permettre d'exposer leurs produits et de proposer aux consommateurs des offres commerciales avantageuses, conciliant qualité et prix accessibles.

Les producteurs, industriels et commerçants souhaitant participer au programme ou obtenir davantage d'informations sont invités à contacter les services centraux et régionaux du ministère. Les demandes de participation devront notamment préciser la nature des produits proposés, les prix, les taux de réduction ainsi que la durée souhaitée de participation.

Le ministère a enfin appelé les différents opérateurs à s'impliquer activement dans cette initiative en proposant des offres sérieuses et compétitives, afin de faciliter l'accès des consommateurs aux produits nationaux et de préserver leur pouvoir d'achat.