L'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), à Salammbô, a accueilli récemment le lancement du projet de recherche et de protection de l'environnement « FEF COO'Eaux - ECOVAL-RISC », consacré au renforcement de la résilience du lac de Ghar El Melh face aux effets du changement climatique.

Piloté par l'INSTM, sous la coordination scientifique de la chercheuse Dr. Oula Amrouni, ce projet tunisien vise à évaluer les services écosystémiques et à mieux comprendre les risques environnementaux qui menacent le lac, notamment l'érosion côtière, la submersion marine et l'intrusion saline.

Organisée sous le thème « Les jeunes, acteurs du renforcement de la résilience côtière », la manifestation a réuni des jeunes et des enfants de Ghar El Melh autour d'ateliers interactifs consacrés à la découverte du littoral et à la sensibilisation aux différentes menaces qui pèsent sur les zones côtières.

Cette rencontre a également été marquée par le lancement de l'initiative « Jeunes ambassadeurs des risques côtiers », destinée à encourager les jeunes à participer aux actions de sensibilisation à la protection et à la préservation du littoral.

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À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir la participation citoyenne et mobiliser les jeunes autour des enjeux de préservation des écosystèmes côtiers et d'adaptation aux changements climatiques.

Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de coopération scientifique et technique « COOP'EAUX », lancé en octobre 2026 par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) français, en partenariat avec l'Institut français de Tunisie et plusieurs institutions tunisiennes de recherche et d'enseignement supérieur. Ce programme vise à soutenir la gestion durable des ressources en eau en Tunisie.

Son intervention s'articule autour de quatre axes. Le premier concerne la préservation des ressources hydriques, à travers leur diagnostic et leur protection, ainsi que la valorisation du patrimoine hydraulique historique, notamment les majels et les puits de la médina de Tunis.

Le deuxième axe porte sur l'eau et les systèmes agricoles, avec le développement de solutions favorisant une agriculture durable et son adaptation aux changements climatiques.

Le troisième volet est consacré à la valorisation des eaux usées, notamment à travers leur traitement et leur réutilisation selon des approches innovantes.

Enfin, le quatrième axe concerne la prévention des risques liés à l'eau, en particulier la réduction des risques d'inondation et le développement de plateformes d'aide à la décision.