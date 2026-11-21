Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a dépassé les 40 %, a indiqué, vendredi 20 novembre 2026, l'expert en ressources hydrauliques et ancien secrétaire d'État aux Ressources hydrauliques, Abdallah Rabhi.

Dans une intervention à la radio nationale, en marge de sa participation au Salon de l'agriculture et des technologies de l'eau organisé dans la région, Abdallah Rabhi a précisé que le niveau actuel des réserves des barrages est supérieur à celui enregistré à la même période de l'année dernière. Il a ainsi qualifié la situation de rassurante.

L'expert a toutefois appelé à la prudence, dans l'attente de nouvelles précipitations. Il a notamment souligné que la situation demeure préoccupante dans les régions du Nord.

Abdallah Rabhi a également rappelé que l'essentiel des apports en eau dans les barrages est généralement enregistré entre janvier et avril, une période déterminante pour l'évolution des réserves hydriques du pays.