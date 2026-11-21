Attirer des jeunes talents établis à l'étranger est une solution pour toutes les fédérations.

La Fédération tunisienne de basket-ball organise, les 28 et 29 novembre à Paris, des journées de détection destinées aux joueurs et joueuses d'origine tunisienne, nés en 2011, 2012 et 2013 et évoluant au sein de divers clubs européens. La Fédération a précisé que cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à identifier les jeunes talents tunisiens à l'étranger et à suivre leur progression, dans le but de renforcer les équipes nationales de jeunes et d'offrir à ces talents l'opportunité d'intégrer l'équipe nationale à l'avenir.

Elle a ajouté que ces journées de détection comprendront des tests physiques, des évaluations techniques, des exercices individuels ainsi que des matchs d'application, le tout sous la supervision du staff technique tunisien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette excellente initiative devrait servir d'exemple pour d'autres fédérations en déficit d'éléments de valeur. Il est incontestable que les jeunes Tunisiens établis à l'étranger ne pratiquent pas seulement le football et que d'autres disciplines sportives pourraient bénéficier de cet apport. La natation, par exemple, où l'on relève de temps à autre des noms auxquels la fédération devrait s'intéresser pour se fixer sur leur vraie valeur.

Le basket tout aussi bien que le volleyball ont besoin de joueurs qui jouissent d'une morphologie bien spécifique. La taille par exemple. L'athlétisme également devrait chercher des jeunes qui opèrent au niveau des concours de saut et de lancement où un manque certain se fait sentir. Le handball a dernièrement fait appel à un jeune qui opère en Allemagne, Yassine Meddeb, convoqué début novembre par le sélectionneur français Thierry Anti pour le dernier stage de préparation.

Il évolue au poste d'arrière droit (gaucher) et mesure 1,85 m. Il joue en Allemagne au sein du club TV Großwallstadt. Il a notamment disputé le Championnat du monde junior 2019 avec la sélection allemande avant d'intégrer l'équipe nationale tunisienne.

Cela signifie tout simplement qu'on doit mettre en place des réseaux pour se renseigner et contacter ces jeunes Tunisiens qui rêvent de rejoindre les équipes de Tunisie.