L'exploration des perspectives de développement d'une coopération économique structurée entre la Tunisie et la province canadienne de l'Alberta, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les énergies renouvelables, l'agriculture, les industries agroalimentaires, la technologie et l'innovation, a constitué l'axe central de la rencontre ayant réuni Anis Jaziri, président du Conseil d'affaires tuniso-africain (TABC), avec Racim Gribaa, chef du service des relations avec les marchés pour la région des Émirats arabes unis, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et représentant du gouvernement de la province de l'Alberta au Canada.

Dans un communiqué publié par le TABC, cette réunion, à laquelle a également pris part Walid Loukil, vice-président de l'organisation chargé des relations internationales, s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations économiques bilatérales entre la Tunisie et le Canada.

Les participants ont examiné les moyens de promouvoir un partenariat triangulaire réunissant la province de l'Alberta, la Tunisie et l'Afrique, de manière à tirer pleinement parti des complémentarités économiques, technologiques et industrielles, à encourager le transfert d'expertises techniques et à développer des projets d'investissement conjoints sur les marchés africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions menées à cette occasion ont été principalement consacrées à deux axes concrets de coopération. Le premier porte sur la participation d'une délégation officielle de la province de l'Alberta à la dixième édition de la conférence internationale sur le financement de l'investissement et du commerce en Afrique (FITA 2027), avec la perspective d'organiser un événement parallèle spécifiquement dédié à l'Alberta, consacré aux opportunités de coopération, d'investissement et de partenariats avec la Tunisie et les pays du continent africain.

Le second volet concerne l'organisation d'une mission économique du Conseil dans la province canadienne de l'Alberta du 8 au 10 juin 2027, regroupant une délégation d'entreprises tunisiennes en marge du salon mondial de l'énergie au Canada (Global Energy Show Canada).

Ce déplacement, note la même source, a pour objectif de stimuler les rencontres professionnelles interentreprises et les entretiens institutionnels, tout en identifiant des opportunités de projets d'affaires et en développant des partenariats industriels et technologiques. À travers cette initiative, le TABC réaffirme son ambition de positionner la Tunisie en tant que plateforme stratégique de coopération entre le Canada et l'Afrique, en facilitant la mise en réseau et la coordination entre les entreprises, les investisseurs et les structures institutionnelles des deux continents.