Le démarrage de la campagne de semis des céréales et des grandes cultures enregistre un ralentissement conjoncturel au cours de la saison actuelle. Et ce, à cause du déficit pluviométrique observé durant cette période d'automne. C'est le bilan partagé ce vendredi 20 novembre par le président du Syndicat des agriculteurs de Tunisie, Midani Dhaoui.

Intervenant ce matin au micro de la radio Diwan FM, le représentant des agriculteurs a précisé que le taux d'avancement des opérations d'emblavement des céréales s'établit actuellement entre 15 et 20 %, alors que la progression des semis dédiés aux cultures fourragères atteint environ 30 % des superficies prévues.

Cette attente des précipitations automnales s'inscrit dans un contexte où les services de l'État ont mobilisé d'importants moyens logistiques et financiers pour sécuriser la campagne des grandes cultures 2026-2027.

Selon les données officielles du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les superficies globales programmées au niveau national s'élèvent à 1,095 million d'hectares, incluant un périmètre irrigué de 77 000 hectares dédié aux céréales afin de garantir la résilience de la production face aux aléas climatiques.

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Pour accompagner les producteurs dès le retour des pluies, les structures publiques ont déployé un programme d'approvisionnement portant sur 492 000 quintaux de semences sélectionnées et certifiées, dont près de la moitié a d'ores et déjà été acheminée vers les centres de distribution régionaux, parallèlement à la constitution de stocks stratégiques d'engrais chimiques et d'ammonitrate à des tarifs subventionnés maintenus stables pour soutenir les exploitants.