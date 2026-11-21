Une initiative citoyenne et environnementale a été organisée à Kairouan par des étudiants indonésiens, avec la participation de l'ambassadeur d'Indonésie en Tunisie, Zuhaïri Misrawi, dans le cadre d'une action visant à promouvoir la propreté des espaces publics et à sensibiliser à la protection de l'environnement.

Selon les informations publiées par l'ambassade d'Indonésie en Tunisie, cette opération s'est déroulée le dimanche 8 novembre 2026. Elle a été organisée par l'Union des étudiants indonésiens à Kairouan, à l'occasion de la Journée de l'étudiant indonésien.

L'initiative a pris la forme de deux activités complémentaires : une course à pied baptisée « Kairouan Run » et une campagne collective de nettoyage. Le parcours, d'environ trois kilomètres, a relié les abords de la Grande Mosquée Okba Ibn Nafaâ à Bab Jelladine, au coeur de la ville.

L'ambassadeur indonésien a pris part à cette mobilisation aux côtés de membres du personnel de l'ambassade et d'étudiants indonésiens poursuivant leurs études à Kairouan.

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À travers cette action, les organisateurs entendent encourager l'engagement des étudiants dans la vie locale, renforcer leur intégration dans la société tunisienne et contribuer à la préservation de la propreté et de l'esthétique des espaces publics.