Thiès — Une première cohorte de 25 femmes issues des régions de Fatick, Kaolack et Thiès ont bouclé, jeudi à Thiès (ouest), une formation en autonomisation économique, dans le cadre d'un programme ciblant au total 75 femmes.

Cette formation organisée en collaboration avec le Centre de ressources et d'incubation de projets (CERIP Sénégal), dans le cadre du programme IYBA WE4A, cofinancé par le ministre fédéral allemand de la coopération économique et l'Union européenne, va concerner au total 75 femmes réparties en trois cohortes de 25.

La première cohorte comprend des femmes issues des régions de Thiès, Kaolack et Fatick, a indiqué le directeur exécutif du CERIP Sénégal, Cheikh Alioune Ndiaye, ajoutant que le deuxième groupe dont la session de formation a été lancée le même jour, est composé de participantes venues des régions de Thiès, Kaolack, Fatick et Diourbel.

"Nous avons réservé une troisième cohorte dans laquelle nous intégrerons des femmes de la région de Kaffrine", a poursuivi M. Ndiaye.

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Lancé depuis 2024, pour une durée de 4 ans, le programme régional IYBA WE4A est cofinancé par le ministre fédéral allemand de la coopération économique et l'Union européenne, à hauteur de plus de 26,2 milliards de FCFA.

"C'est un programme qui ambitionne de favoriser l'autonomisation économique des femmes dans les secteurs verts", a renseigné sa coordonnatrice nationale.

Selon Mame Fatou Ndiaye, le programme a choisi de sortir de Dakar, de travailler avec le Centre de ressources et d'incubation de projets (CERIP) Sénégal, avec "75 femmes à travers trois cohortes de 25".

"Aujourd'hui, en marge de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, nous clôturons la première cohorte et nous lançons aussi la deuxième cohorte", a-t-elle déclaré.

Mame Fatou Ndiaye a rapporté "des feedbacks assez positifs et assez satisfaisants" de la part des femmes qui sont très satisfaites de l'accompagnement, indiquant avoir pu renforcer leur compétitivité.

Certaines d'entre elles ont pu améliorer leur gestion financière, et par ricochet, la gestion de leur entreprise.

Le programme devrait prendre fin en 2027, avec une possibilité de prolongation jusqu'en septembre 2028, a fait savoir la coordinatrice, tout en exprimant sa satisfaction par rapport au budget.

Il s'agit d'un "programme très ambitieux qui cherche à accompagner les femmes dans les secteurs verts", a expliqué le directeur exécutif du CERIP Sénégal.

Il a précisé que l'accompagnement des bénéficiaires de la première cohorte se poursuivra dans les domaines de la structuration, du marketing, de la communication, des finances, entre autres.