Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a échangé, vendredi, avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, sur les perspectives de renforcement de la coopération migratoire régionale, dans le cadre de la conférence inaugurale du Processus de coopération régionale sur la migration en Afrique de l'Ouest, organisée à Dakar.

Cette rencontre a permis aux deux responsables d'aborder les enjeux liés à la migration en Afrique de l'Ouest, notamment les perspectives de consolidation de la concertation et de la coopération entre les pays de la région.

Les échanges ont également porté sur les moyens de mieux appréhender les défis migratoires et de faire de la migration un levier d'opportunités, de développement et de mobilité.

Dakar accueille la conférence inaugurale du Processus de coopération régionale sur la migration en Afrique de l'Ouest, une initiative visant à renforcer le dialogue et la coopération entre les États autour des questions migratoires.