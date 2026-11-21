Dakar — La ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a réceptionné, vendredi, trois collections d'œuvres patrimoniales de la République démocratique du Congo, du Cap-Vert et du Tchad, qu'elle perçoit comme un acte fondateur contribuant à enrichir le Monument de la Renaissance africaine.

"En recevant aujourd'hui ces trois collections d'œuvres patrimoniales de pays amis et frères, non seulement nous écrivons une nouvelle page de notre histoire collective, mais aussi, nous posons un acte fondateur qui contribuera à enrichir les collections de notre monument et à raffermir les liens culturels et historiques entre Dakar, Praia, Kinshasa et Ndjamena", a-t-elle déclaré.

Mame Coumba Diop s'exprimait vendredi au Monument de la Renaissance africaine à Dakar lors de la cérémonie marquant la réception de ces œuvres, en présence des représentations diplomatiques, du Tchad, du Bénin, du Cap-Vert, de la RDC, entre autres.

Ces collections d'œuvres patrimoniales ont été remises en guise de contributions aux contenus du Monument de la Renaissance africaine, à l'occasion de la 16ème édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) (du 19 novembre au 19 décembre 2026) .

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Axée sur le thème "(Anti) fragilité", la 16ème édition de Dak'Art, lancée jeudi, se poursuit jusqu'au 19 décembre prochain. La RDC est le pays invité d'honneur de cette édition.

"Par ce geste, nous réimplantons à Dakar un héritage vivant, issu de longues traditions et cultures africaines, un héritage qui plonge ses racines dans les profondeurs de l'histoire et s'épanouit dans les feux de la création contemporaine", a dit la ministre sénégalaise en charge du Patrimoine historique.

Selon elle, la contribution de la République du Cap-Vert, de la RDC et du Tchad survient dans un contexte spécifique où l'Afrique "s'affirme et reprend" sa place dans le concert des nations.

"Elle illustre de manière éclatante la solidité des relations diplomatiques, historiques et culturelles de nos pays qui s'inscrivent dans cette temporalité africaine et qui relie les ancêtres aux descendants, à la mémoire et à l'imaginaire", estime-t-elle, précisant que le Monument de la Renaissance africaine incarne cette vision et ambition communes.

Son homologue congolaise chargé de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, a, quant à elle, soutenu que ces oeuvres viennent des deux horizons de son pays. "Les masques nous viennent du grand Equateur (Nord) au cœur de la cuvette centrale. Ces deux masques rappellent que le Congo est l'une des grandes terres de la sculpture africaine", a-t-elle dit.

Elle ajoute que les tableaux en tissu Kuba qui viennent du Kasai (Centre de la RDC), sont des raphias tissés par les hommes et brodés par les femmes depuis des siècles.

"Les guerres, la colonisation et l'oubli ne l'ont pas enterré. Ce savoir-faire, s'est transmis de mains en mains, de générations en générations. C'est cela la force du peuple congolais, il traverse des épreuves et continue de créer", a-t-elle poursuivi.

Le ministre capverdien de la Culture, des Industries créatives, de la Jeunesse et des Sports, Antonio Augusto Sequeira Duarte, a, pour sa part, rappelé que le président de la République du Cap-Vert, s'était engagé, lors de sa visite au Sénégal, à ce que la culture et les œuvres de son pays soient présentes au Monument de la Renaissance africaine de Dakar.

"Plus qu'une pièce artistique, ce sera un morceau de notre âme capverdienne qui sera ici. Cette pièce représente une scène du Batuque qui est une tradition capverdienne très importante réalisée par les femmes", a-t-il indiqué.

M. Duarte a souligné que cette œuvre demeure "une expression culturelle de son pays, la plus proche du continent, basée sur un rythme traditionnel africain, jouée par des femmes à travers le pagne qu'elles utilisent pour ce même rythme".