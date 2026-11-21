Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et des acteurs du secteur public et privé ont plaidé, vendredi, pour une synergie d'actions entre les différentes parties prenantes, afin d'optimiser les dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes.

"Nous avons échangé ensemble pour trouver un cadre harmonisé d'intervention pour mutualiser à la fois nos outils, mais également nos dispositifs pour mieux intervenir sur les cibles que nous partageons et pour avoir un impact réel et partagé", a déclaré Mamadou Ndiaye, directeur de l'accompagnement non financier et de l'animation de l'écosystème à la DER/FJ.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2026.

Cette rencontre a enregistré la présence de la direction de l'emploi, du 3FPT, du Bureau de mise à niveau, de l'ADEPME, de l'ANPEJ et d'autres acteurs et partenaires du secteur privé comme une célèbre fintech et service de transfert d'argent et de paiement mobile qui accompagnent la DER/FJ.

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"D'autres entreprises, ont rejoint cette dynamique-là pour construire un écosystème solide, avec les acteurs pertinents qui permettent de booster, d'accompagner les jeunes entrepreneurs", a souligné M. Ndiaye.

Cette cérémonie a été, en effet, marquée par une remise de prix aux lauréates d'un concours de pitch qui ont présenté des solutions digitales conçues par des femmes.

Un panel sur les politiques publiques de l'entreprenariat a aussi été animé par différents acteurs de l'emploi et de l'entrepreunariat présents à cette rencontre.

"Il faut transformer ces idées digitales et technologiques novatrices en entreprises viables et ce, pour booster nos secteurs et notre économie réelle", a indiqué Mamadou Ndiaye.

Il a souligné que cette rencontre était "très structurante et instructive".

"C'est le premier jalon d'une collaboration réelle entre institutions pour beaucoup plus d'impact. Donc une dynamique, aujourd'hui, est née, ici, en termes de collaboration, de mutualisation des dispositifs, des services pour avoir un impact réel et partagé", a-t-il dit.

Il a informé que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a été lancée, à Thiès, le lundi 16 novembre par Abdoulaye Niane, le délégué général à la DER/FJ.

"Aujourd'hui, les différentes interventions ont montré que les dispositifs et les leviers autour de la dimension entrepreneuriale sont là. Mais elles ont aussi montré la nécessité d'avoir une synergie d'action pour mieux aborder la question de l'entrepreneuriat", a déclaré Cheikh Ahmadou Abdul Guèye, directeur de l'Emploi au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

Il a rappelé que le Sénégal a validé tout récemment la nouvelle politique nationale de l'emploi 2026-2034.

"Dans cette politique de l'emploi, il y a une dimension très importante qui est la dimension entrepreneuriale", a affirmé M. Guèye.

Serigne Falilou Cissé, directeur des relations publiques pour Wave Digital Finance s'est réjoui de cette semaine riche, en termes d'actions qui visaient, selon lui, une "animation de l'écosystème autour des questions entrepreneuriales".

"La question sur laquelle nous devrons tous travailler pour la suite, c'est de mettre en synergie tous les projets qui pourront concrétiser ces idées majeures", a-t-il affirmé.

M. Cissé a renseigné qu'une convention de partenariat, démarrée en début d'année, lie sa structure à la DER/FJ.

"Cela a permis l'identification d'entrepreneurs et de startups prometteurs, auxquels nous avons offert une visibilité et un programme d'accélération, leur permettant de maximiser leurs chances d'avoir accès au financement", a -t-il fait savoir.

Cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2026 a été marquée par une dynamique d'animation de l'écosystème, à travers des séances de syndication financière, de développement personnel autour des cultures d'entreprise, mais également sur la façon d'optimiser un business à travers le digital, ont fait valoir les initiateurs.